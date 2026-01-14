El soriano César Palacios viaja con el Real Madrid a Albacete

El soriano César Palacios Pérez ha viajado a Albacete con la expedición del Real Madrid, en la primera convocatoria del nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, para disputar la eliminatoria de ocatvos de final de la Copa del Rey

En la convocatoria figuran cinco futbolista del filial madridista y entre figura César Palacios (Soria, 11 de noviembre de 2004), que dio sus primeros pasos en la cantera del Numancia antes de fichar por el juvenil del Real Madrid.

El club merengue ha anunciado en su página web la convocatoria para el encuentro copero frente al Albacete por un puesto en cuartos de final del torneo.

Las novedades son hasta cinco futbolistas de campo que Arbeloa entrenaba en el Castilla: los defensas David Jiménez y Joan García y los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel Morán y César Palacios, hijo del que fuera capitán de Osasuna y del Numancia.

Durante esta semana, Palacios ha entrenado con la primera plantilla madridista, con Arbolea en la dirección técnica, tras la destitución de Xavi Alonso, y la reincorporación de Antonio Pintus como preparador físico.

El Real Madrid afronta esta noche ante el Albacete en el estadio Carlos Belmonte la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey a partido único (21:00 h; La 1).

El Real Madrid disputará esta eliminatoria inmerso en un exigente calendario con seis partidos de tres competiciones diferentes hasta el 1 de febrero.

Esta es la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Albacete en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey , que se disputará en el Carlos Belmonte (miércoles, 21:00 h; La1).

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:

Porteros: Lunin, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Alaba, Asencio, Fran García, Huijsen, David Jiménez y Joan Martínez.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Manuel Ángel y Palacios.

Delanteros: Vini Jr., Gonzalo y Mastantuono.