El Numancia empieza los refuerzos por la portería, con Iván Martínez

El C. D. Numancia ha fichado al guardameta Iván Martínez para lo que resta de temporada. Llega procedente del Cacereño.

El club ha anunciado esta tarde el acuerdo alcanzado para que el guardameta murciano se incorpore a la disciplina numantina hasta final de temporada.

Iván Martínez Martí (Murcia, 13 de agosto de 1996) mide 1,86 metros y llega procedente del C. P. Cacereño de Primera RFEF.

Formado en la cantera del Real Murcia, la pasada temporada compitió en el Yeclano, también de 1ª RFEF, donde encajó 33 goles en 39 partidos, siendo uno de los porteros menos goleados de la categoría.

Llega fichado hasta el final de esta temporada 25-26 con una más opcional, supeditada al ascenso y a un mínimo de partidos jugados.

El jugador se incorporará mañana a los entrenamientos del primer equipo numantino a las órdenes de Ángel Rodríguez

