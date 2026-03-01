CyL Digital incorpora 183 actividades a su oferta formativa de marzo

El programa CyL Digital desarrollará durante el mes de marzo 183 actividades formativas en competencias digitales en Castilla y León, distribuidas entre el medio rural, las capitales de provincia y la modalidad online de formación.

La mayor parte de la programación, 132 actividades, se llevará a cabo en los 344 Centros Rurales Asociados, mientras que 51 se impartirán en los Espacios CyL Digital situados en las capitales de provincia.

A esta oferta se suman 15 cursos en modalidad online, disponibles a través de www.cyldigital.es .

Las acciones formativas incluyen contenidos relacionados con el manejo de dispositivos móviles, el uso de herramientas digitales en el ámbito profesional y la actualización de competencias tecnológicas para distintos perfiles de usuarios.

Además, el servicio TuCertiCyL continuará operativo durante este mes, con la previsión de 24 pruebas de certificación en competencias digitales —13 de nivel básico y 11 de nivel intermedio—.