La Junta abre convocatoria para ejercer como profesor honorífico durante curso 2026-27

Domingo, 01 Marzo 2026 11:08

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recogerá la próxima semana una nueva convocatoria de la Consejería de Educación para participar en el programa de profesores honoríficos colaboradores de cara al próximo periodo lectivo 2026-2027.

Los participantes podrán también prorrogar hasta tres años más su colaboración con los centros educativos y hacer posteriormente nuevas solicitudes y prórrogas hasta los 70 años.

En la anterior convocatoria participaron 50 docentes nuevos, que se sumaron a los 68 que continuaban de cursos anteriores hasta conformar un plantel actual de 118 profesores y maestros honoríficos.

En concreto, este curso se cuenta con 31 maestros honoríficos de Educación Infantil y Primaria y con 87 profesores de Secundaria.

Todos los docentes jubilados, menores de 70 años, que hayan prestado sus servicios durante un mínimo de 25 años en centros docentes públicos no universitarios pueden realizar la solicitud hasta el 30 de septiembre.

La actividad docente tiene carácter complementario y sólo puede realizarla acompañado de un profesor titular, aunque puede colaborar en tareas preparatorias y/o de apoyo a las actividades pedagógicas que hayan consensuado y planificado de forma conjunta.

La primera de las dos vías de participación es la colaboración abierta. En ella, los docentes asesoran junto con el Centro de Formación del profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de su ámbito a los profesores en activo en distintas áreas.

En la segunda vía de colaboración concreta, los docentes llevan a cabo un proyecto educativo elaborado por ellos para desarrollar en un centro educativo de su elección.