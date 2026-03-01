Las Escuelas de Idiomas de Castilla y León convocan pruebas de certificación

Las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León han convocado las pruebas de certificación, en régimen libre, de los niveles básico, intermedio y avanzado.

La matrícula da derecho a dos convocatorias: ordinaria y extraordinaria.

Las solicitudes se pueden formalizar del 2 al 9 de marzo.

En la matrícula de las pruebas de certificación en régimen libre, no será necesario estar en posesión de un certificado de un nivel inferior para acceder a la prueba de certificación de nivel superior.

Será requisito indispensable tener 16 años cumplidos en el año de realización de la prueba.

Asimismo podrán acceder quienes tengan 14 años, cumplidos en el año natural en que comiencen los estudios, para realizar la prueba de certificación de un idioma distinto del cursado en Educación Secundaria Obligatoria como primera lengua extranjera.

No podrán matricularse en la prueba de certificación en régimen libre:

Quienes estén matriculados en régimen oficial, en cualquiera de sus modalidades, en el mismo nivel e idioma en cualquier escuela oficial de idiomas del territorio nacional. Quienes estén matriculados en régimen libre en el mismo nivel e idioma en otra escuela oficial de idiomas del territorio nacional. Quienes quieran realizar la prueba de certificación correspondiente al mismo idioma que sea la lengua materna o de escolarización ordinaria. El profesorado de escuelas oficiales de idiomas que haya participado en cualquiera de los procesos de la organización, elaboración, administración y evaluación de las pruebas, no podrá inscribirse en las pruebas de certificación de los idiomas en los que hayan participado, y en todo caso no podrá matricularse en las pruebas de certificación del mismo idioma en el que imparta docencia en ninguna escuela oficial de idiomas de la Comunidad.

Igualmente los interesados podrán formular su solicitud y pago, conforme al formulario disponible en la página web de la Escuela Oficial de Idiomas donde vaya a realizar la prueba, donde se dará la oportuna publicidad e información.