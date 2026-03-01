Final inédita en la Copa de S.M. El Rey de voleibol, en Valencia
La Copa del Rey de voleibol disputará este domingo una final inédita, tras la sorpresa protagonizada por el Manacor C.V. que ha eliminado en semifinales al favorito Guaguas.
Valencia acoge semifinales de Copa del Rey de voleibol sin Grupo Herce Soria
El Manacor C.V. y el C.V. Melilla disputarán a partir de las 17.30 horas en Valencia una final desconocida, en la que sucederán al palmáres al C.V. Guaguas, ganador en las dos últimas ediciones.
El partido de este sábado en La Fonteta de Valencia entre C.V. Guaguas y Manacor fue una reedición de la final que hace un año jugaron en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza ambos equipos pero en juego no tuvo nada que ver.
Del 3-1 de la pasada edición se pasó al 2-3 en un choque que ya pasa a la historia del voleibol español por su épica.
El Conectabalear Manacor, cuarto actualmente en la Superliga, no se arrugó ante el gran favorito y en el tie-break, de infarto, se ganó el pase a la final.
El CV Melilla tuvo que sudar para imponerse a Cisneros La Laguna por 2-3 (23-25; 25-23; 22-25; 26-24 y 10-15.) y clasificarse para la final de la Copa del Rey, después de casi tres horas en un partido en el que el argentino Federico Martina fue decisivo con 25 puntos.
CV Melilla firmó una victoria de enorme prestigio logrando así el pase a la final cuatro años después de su última presencia, cuando además levantó el trofeo.
PALMARÉS DE LA COPA DE S.M. El REY DE VOLEIBOL
2025 Campeón: CV Guaguas - Subcampeón Conectabalear CV Manacor
2024 Campeón: CV Guaguas - Subcampeón Unicaja Costa de Almería
2023 Campeón: Río Duero Soria - Subcampeón Pamesa Voleibol Teruel
2022 Campeón: CV Melilla - Subcampeón Unicaja Costa de Almería
2021 Campeón: CV Guaguas - Subcampeón Urbia U Energía Voley Palma
2020 Campeón: CV Teruel - Subcampeón Unicaja Almería
2019 Campeón: Unicaja Almería - Subcampeón Club Voleibol Teruel
2018 Campeón: Club Voleibol Teruel - Subcampeón Unicaja Almería
2017 Campeón: Can Ventura Palma - Subcampeón Club Voleibol Teruel
2016 Campeón: Unicaja Almería - Subcampeón CAI Voleibol Teruel
2015 Campeón: CAI Voleibol Teruel - Subcampeón Unicaja Almería
2014 Campeón: Unicaja Almería - Subcampeón Ushuaïa Ibiza Vóley
2013 Campeón: CAI Voleibol Teruel - Subcampeón Unicaja Almería
2012 Campeón: Caja 3 Voleibol Teruel - Subcampeón Ciudad Medio Ambiente Soria
2011 Campeón: CAI Voleibol Teruel - Subcampeón Unicaja Almería
2010 Campeón: Unicaja Almería - Subcampeón MultiCaja Fábregas Sport (Zaragoza)
2009 Campeón: Unicaja Almería - Subcampeón CAI Voleibol Teruel
2008 Campeón: Ciudad del Medio Ambiente Soria - Subcampeón Unicaja Almeria
2007 Campeón: Unicaja Arukasur - Subcampeón Numancia Voleibol (Soria)
2006 Campeón: Son Amar Palma - CV Portol - Subcampeón Unicaja Almería
2005 Campeón: Son Amar Palma - CV Portol - Subcampeón Numancia Caja Duero (Soria)
2004 Campeón: Arona Playa Las Américas (Tenerife) - Subcampeón Numancia Caja Duero (Soria)
2003 Campeón: CV Elche - Subcampeón PTV Málaga
2002 Campeón: Unicaja Almería - Subcampeón PTV Telecom Málaga
2001 Campeón: Numancia Caja Duero (Soria) - Subcampeón PTV Telecom Málaga
2000 Campeón: Unicaja Almería - Subcampeón Numancia Caja Duero (Soria)
1999 Campeón: CV Unicaja (Almería) - Subcampeón CV Ivesur Esade (Málaga)
1998 Campeón: CV Unicaja (Almería) - Subcampeón CV Caja Duero San José (Soria)
1997 Campeón: CS Gran Canaria (Las Palmas) - Subcampeón CV Unicaja (Almería)
1996 Campeón: CS Gran Canaria (Las Palmas) - Subcampeón CV Caja Salamanca y Soria
1995 Campeón: CV Unicaja J&B (Almería) - Subcampeón C.V. Pepsi Gran Canaria
1994 Campeón: CV Grupo Duero (Soria) - Subcampeón CAI Voleibol Teruel
1993 Campeón: CS Gran Canaria (Las Palmas) - Subcampeón CV Unicaja (Almería)
1992 Campeón: CS Gran Canaria (Las Palmas) - Subcampeón CV Andorra
1991 Campeón: CS Gran Canaria (Las Palmas) - Subcampeón CV Cisneros (Tenerife)
1990 Campeón: CV Palma - Subcampeón Const. Atlántica Canaria