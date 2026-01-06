Niños y mayores reciben a la cabalgata de Reyes en San Leonardo
Los niños, y mayores, de San Leonardo de Yague han recibido también a los Reyes Magos de Oriente, que han llegado a la localidad pinariega en su cabalgata.
La cabalgata ha realizado su tradicional recorrido por las calles de San Leonardo, para despues recibir a todos niños y mayores en el teatro.
La espectacular cabalgata ha estado formada por nueve carrozas y un centenar de personas entre pajes ,colaboradores y fuegos artificiales.
También se ha reconocid tanto a la Asociación Amina sus 25 años en marcha y en especial a Angel Marcos los 50 años que lleva organizando actividades culturales en las que entre ellas están las Cabalgata de Reyes.