Niños y mayores reciben a la cabalgata de Reyes en San Leonardo

Martes, 06 Enero 2026 08:17

Los niños, y mayores, de San Leonardo de Yague han recibido también a los Reyes Magos de Oriente, que han llegado a la localidad pinariega en su cabalgata.

La cabalgata ha realizado su tradicional recorrido por las calles de San Leonardo, para despues recibir a todos niños y mayores en el teatro.

La espectacular cabalgata ha estado formada por nueve carrozas y un centenar de personas entre pajes ,colaboradores y fuegos artificiales.

También se ha reconocid tanto a la Asociación Amina sus 25 años en marcha y en especial a Angel Marcos los 50 años que lleva organizando actividades culturales en las que entre ellas están las Cabalgata de Reyes.