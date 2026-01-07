El observatorio de El Quintanarejo marca la mínima, bajo cero, en la provincia

Miércoles, 07 Enero 2026 16:14

El observatorio de El Quintanarejo, en Vinuesa, ha sido el que ha registrado este miércoles la temperatura mínima más destacada en la provincia.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en su resumen de mínimas y máximas de este 7 de enero en Castilla y León ha situado al observatorio de El Quintanarejo en el segundo lugar de las temperaturas mínimas en la Comunidad, por detrás de Cuéllar (Segovia), donde se han registrado 9,1 grados bajo cero, a las 3.50 horas de la madrugada.

La estaciones de esquí de La Covatilla, en Salamanca, y La Pinilla, en Segovia, figuran en tercer y cuarto lugar de la Comunidad con 8,2 y 8,1 grados bajo cero, respectivamente.

El top 5 de temperaturas mínimas en la Comunidad lo cierra el observatorio de Ólvega, con ocho grados bajo cero, a la 1:40 horas de la madrugada.

En España, ha sido el observatorio de Cap de Vaquèira, en el Pirineo leridano, el que ha registrado la temperatura mínima, con 17,4 grados bajo cero a las 1:40 horas de la madrugada.

En el Parque nacional de Sierra Nevada, en Granada, se ha medido 16,7 grados bajo cero.