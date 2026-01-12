La Cuerda del Pozo sigue mejorando reservas y supera ya el 65 por ciento de su capacidad

Lunes, 12 Enero 2026 09:12

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 163,905 hectómetros cúbicos de agua, el 65,88 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 162,543 hectómetros cúbicos, el 65,34 por ciento, según el balance hídrico de la última semana facilitado este lunes por la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 146,636 hectómetros cúbicos de agua, el 58,94 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 1,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de 1,362 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 8,60 litros por metro cuadrado.