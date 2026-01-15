La Diputación presenta inversion para modernizar el punto de nieve de Santa Inés

Jueves, 15 Enero 2026 14:37

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha visitado el Punto de Nieve de Santa Inés para conocer y supervisar el estado de las obras de modernización de las instalaciones, una actuación enmarcada dentro del Plan Soria y fruto del trabajo coordinado entre administraciones.

Aunque la titularidad del Punto de Nieve corresponde al Ayuntamiento de Soria y a la Mancomunidad de los 150 Pueblos, la obra ha sido impulsada y financiada por la Diputación de Soria y la Junta de Castilla y León, con una licitación pública gestionada íntegramente por la institución provincial conforme a la Ley de Contratos del Sector Público .

El proyecto se ha desarrollado mediante un procedimiento abierto y transparente que incluía tanto la redacción del proyecto técnico como la ejecución de las obras. El contrato se firmó en mayo de 2024, tras un proceso previo de anteproyecto y tramitación administrativa.

La inversión total asciende a 1.182.213 euros, IVA incluido, y comprende la redacción del proyecto, la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, la ejecución completa de las obras y la instalación de nuevos sistemas energéticos y equipamientos. Tras el proceso de adjudicación pública, la actuación fue finalmente adjudicada por 1.050.294 euros, IVA incluido, a la UTE Santa Inés, cuyos integrantes son Indesfor Soria y Ciser Obras y Servicios.

Entre las actuaciones realizadas destacan la instalación completa de placas solares para dotar al centro de autonomía energética y reducir los costes fijos de mantenimiento, la instalación de grupos generadores y la ejecución y puesta a punto de la nueva cinta de remonte, que ya se encuentra técnicamente finalizada y operativa y que hoy se ha puesto en marcha y este fin de semana se podrá disfrutar.

Estas mejoras permiten que el Punto de Nieve de Santa Inés deje de depender exclusivamente de la nieve y pueda ampliar su actividad a más meses del año, consolidándose como un espacio de referencia para el turismo de montaña, el senderismo, la BTT y el disfrute de la naturaleza.

Durante la visita, el presidente de la Diputación también ha querido aclarar el funcionamiento del nuevo remonte durante el periodo navideño, explicando que la infraestructura estuvo instalada y técnicamente preparada, quedando únicamente pendiente el boletín de industria, un trámite administrativo obligatorio que debía emitir la empresa instaladora para autorizar su puesta en servicio oficial, sin que existiera ningún problema técnico ni obra inacabada.

En cuanto a los plazos, el proyecto se ha ejecutado conforme a lo establecido en el contrato, que contemplaba 60 días para la redacción del proyecto y 120 días para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta la complejidad técnica y ambiental del entorno.

De cara al futuro, desde la Diputación se ha señalado que, antes de abordar nuevas actuaciones, es prioritario resolver el trámite pendiente con la Confederación Hidrográfica del Duero, un procedimiento necesario para garantizar la seguridad jurídica y técnica de cualquier futura.

El presidente también ha destacado que la actual temporada en el Punto de Nieve de Santa Inés está siendo positiva y refleja la realidad de este tipo de instalaciones de montaña.

Desde el inicio de la campaña ya han pasado por el enclave más de 2.000 personas, una cifra que iguala el total de visitantes de toda la temporada anterior.