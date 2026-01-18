Domingo, 18 Enero 2026
San Leonardo vibra con el espectáculo de Dani y "La Fábrica del Baile"

Dani y la Fábrica de Baile han hecho vibrar al público asistente ayer tarde al espectáculo frecido en el teatro de San Leonardo.

El aforo del teatro se ha llenado prácticamente en la primera actuación de las que la Asociación Amina, junto con el Ayuntamiento sanleonardino, harán durante todo el año, para conmemorar los 25 años de su creación y 50 que empezaron en unas Navidades que al día de hoy siguen realizando

Los alumnos de la escuela de baile 'Danzad, danzad benditos' han hecho disfrutar al público con un espectáculo que combina danza y música en un montaje original, inspirado en el universo de Willy Wonka, que además de contar una bonita historia, ha sabido contagiar al público las ganas de bailar.

Bajo la dirección artística de Daniel Hernández Antona, el espectáculo es fruto de meses de trabajo coreográfico y pedagógico.

