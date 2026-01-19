El Gobierno prorroga Planes de Sostenibilidad Turística de Covaleda y Duruelo de la Sierra

Lunes, 19 Enero 2026 13:21

El Gobierno de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado las adendas de prórroga de los convenios suscritos con la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de Covaleda y Duruelo de la Sierra para la ejecución de sus respectivos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) en la provincia de Soria.

Las dos disposiciones amplían los plazos de ejecución y de justificación de las actuaciones previstas en cada plan. Esta ampliación fija un marco estable para culminar las inversiones y tramitar con garantías la documentación de cierre.

Los convenios originales se firmaron el 19 de diciembre de 2022 y fijaron una vigencia inicial hasta el 19 de junio de 2026.

En 2025, las comisiones de seguimiento de ambos planes acordaron por unanimidad solicitar las prórrogas tras constatarse que las aportaciones económicas previstas ya se han realizado y que resulta necesario ampliar el calendario para completar las actuaciones y su justificación.

En el caso de Covaleda, la adenda firmada el 18 de diciembre de 2025 prorroga el convenio por dos años. El nuevo calendario fija el fin de la ejecución el 19 de diciembre de 2027 y sitúa el cierre del periodo de justificación el 19 de junio de 2028. Con esta ampliación, la eficacia general del convenio se extiende hasta el 19 de junio de 2028.

La adenda de Covaleda incluye además una modificación del anexo final de actuaciones, sin cambios en el presupuesto total del plan, que mantiene una dotación de 2.000.000 euros.

El anexo actualizado distribuye las inversiones en cuatro ejes. La transición verde y sostenible concentra 380.000 euros y contempla la adecuación de sendas ciclopeatonales, la mejora del paraje de El Cubo y la Senda de las Cascadas.

La eficiencia energética asigna 338.000 euros a instalaciones eficientes en el entorno del Raso de la Nava. La transición digital cuenta con 216.032 euros y prevé señalización inteligente en la Senda de las Cascadas, la reconversión de la oficina de turismo y acciones de posicionamiento en línea y creación de contenidos.

El eje de competitividad suma 1.065.968 euros e incluye un itinerario adaptado en el Raso de la Nava, estaciones aéreas de interpretación, productos turísticos experienciales, nuevos servicios turísticos y actuaciones de gerencia y gobernanza.

Para Duruelo de la Sierra, la adenda se firmó el 19 de diciembre de 2025 y prorroga el convenio por un año. El nuevo calendario permite finalizar la ejecución el 19 de diciembre de 2026 y fija el fin de la justificación el 19 de junio de 2027. La eficacia general del convenio se extiende, por tanto, hasta el 19 de junio de 2027.

PSTD de Covaleda y Duruelo de la Sierra

El Plan de Sostenibilidad Turística “Entrepinos” de Covaleda cuenta con una inversión total de 2.000.000 euros. La financiación se reparte entre las tres administraciones firmantes: Gobierno de España (Secretaría de Estado de Turismo), 900.000 euros (45%); Junta de Castilla y León, 900.000 euros (45%); y Ayuntamiento de Covaleda, 200.000 euros (10%).

En las estribaciones de la Sierra de Urbión, Covaleda cuenta con las mayores extensiones de pinar de Europa y su territorio forma parte del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión. Recursos como los ríos, las lagunas, las veredas, las cascadas, los bosques o la micología permiten el desarrollo de actividades y deportes en la naturaleza, pero también de una gastronomía local muy vinculada al aprovechamiento de los recursos del territorio.

El Plan pretende promover el turismo como eje de desarrollo socioeconómico. Singulariza Covaleda como un destino comprometido con la accesibilidad universal de los recursos. Para ello se refuerzan las infraestructuras ciclistas y los itinerarios no motorizados, incluida una ruta adaptada a personas con problemas de movilidad; se adecúan parajes naturales (El Cubo) y se construyen equipamientos para turismo familiar; se pone en valor la ruta de las cascadas, un sendero ciclable de 16,7 km; y se mejora la eficiencia energética en las instalaciones del campamento juvenil Raso de la Nava.

Además, se construye una pasarela aérea de 700 metros para facilitar la interpretación del pinar, combinándola con actividades de aventura como puentes colgantes o laberintos de cuerda. El proyecto contempla actuaciones de promoción y posicionamiento online del destino, herramientas digitales de interpretación de los recursos turísticos, y la reconversión de la oficina de turismo a un modelo digital e inteligente que permite su apertura todo el año.

El Plan de Sostenibilidad Turística “Km. Cero del Duero” en Duruelo de la Sierra suma una inversión de 2.180.000 euros y tiene como eje estratégico el Parque Abierto de la Sostenibilidad. Las actuaciones se distribuyen en Transición verde y sostenible (1.117.000 euros), con estudio ambiental y medidas de economía circular, camping sostenible y accesible, casas nido, circuitos y auditorio; Eficiencia energética (305.000 euros), con mejoras en el camping y mobiliario ecoeficiente; Transición digital (173.000 euros), con señalización inteligente, recursos digitales e imagen de marca y plan de marketing; y Competitividad (585.000 euros), con accesibilidad en senda fluvial y equipamientos, parque de actividades, programa de dinamización, gerencia y gobernanza.

En la financiación, el Gobierno de España (Secretaría de Estado de Turismo) aporta 1.090.000 euros (50%), la Junta de Castilla y León 763.000 euros (35%) y el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra 327.000 euros (15%).

Buena parte del territorio de Duruelo de la Sierra pertenece al Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, lo que posibilita que el destino pueda ofertar una gran cantidad de productos y experiencias turísticas.

El Plan quiere dinamizar el turismo rural creando un Parque Abierto de la Sostenibilidad que permita desestacionalizar los flujos turísticos y en el que se puedan compaginar múltiples actividades: ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural y experiencial, para conformar una oferta innovadora que singularice y diferencie la zona frente a destinos competidores.

Este parque abierto, diseñado desde una filosofía ecoeficiente y de economía circular, cuenta con un camping en el bosque, espacio para autocaravanas, bungalows, auditorio al aire libre, zona de actividades de aventura (tobogán de montaña, tirolina), y la primera zona de acampada ‘glamping’ de la provincia.

También se crea una aldea de casas nido en los árboles que permita la práctica de actividades en pleno contacto con la naturaleza y el disfrute del silencio. Completan la intervención la recuperación del nacimiento del río Duero, para convertirlo en una senda fluvial totalmente accesible con elementos interpretativos sobre sostenibilidad y que conecte el camping y parque de aventuras con el casco urbano del municipio. Se incluye también la señalización inteligente de los recursos, esfuerzos en comunicación y promoción del destino y gobernanza.