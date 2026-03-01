Los compromisos en infraestructuras de PP, PSOE, Vox, Soria ¡Ya! y Podemos Alianza Verde

Domingo, 01 Marzo 2026 16:50

Las infraestructuras son vitales para vertebral cualquier territorio y en el caso de Soria son fundamentales para incentivar su desarrollo económico y social. PP, PSOE, Soria ¡Ya!, Vox y Podemos-Alianza Verde lanzan sus compromisos en esta materia. Hay coincidencias pero también diferencias.

El 25 por ciento de las carreteras estatales transcurren por Castilla y León y el PP considera que es imprescindible una mayor implicación del Gobierno de España en el desarrollo de la conectividad viaria de su competencia.

Por ello, se compromete en su programa autonómico a exigir al Gobierno de España que se agilicen los trámites y se acometan las inversiones necesarias para que se ejecuten, entre otras, la culminación de la autovía A-11 del Duero en su totalidad, tanto en dirección Soria como en dirección Portugal; la terminación de la A-15 y la conversión en autovía de la N-234 (Burgos-Soria-Calatayud), así como el estudio de las de mayor Intensidad Media Diaria.

Además incluye en su programa que se dé igualdad de trato con otros territorios para la carretera SO-615 afectada por la presa de Enciso, en la vecina La Rioja.

En cuanto a infraestructuras ferroviarias, el PP se compromete a solicitar al Gobierno de España que estudie la viabilidad de crear una conexión ferroviaria entre los corredores Atlántico y Mediterráneo a través de la provincia de Soria (Soria-Castejón) para tráfico mixto de alta capacidad.

También se compromete a la inclusión en la Red Básica ampliada (2040) de la Red TEN-T de las líneas férreas de la Ruta de la Plata en su tramo de Plasencia a Astorga, el tren directo Burgos-Aranda-Madrid y la línea Torralba-Soria-Castejón

PSOE

El PSOE apuesta en su programa por avanzar hacia una movilidad sostenible, comprometiéndose a liderar una transformación profunda del modelo, hacia un sistema más eficiente, descarbonizado, digital e integrado tecnológicamente.

El modelo de Territorio 30 minutos exige una red de transporte público funcional, coordinada y fiable, que conecte pueblos con sus cabeceras, cabeceras con capitales y provincias entre sí.

El PSOE defiende una apuesta decidida por el ferrocarril y por el despliegue equilibrado del Corredor Atlántico, así como por la mejora de las conexiones transversales que integren plenamente a Castilla y León en las redes logísticas europeas.

Además se compromete a aprobar un nuevo Plan Director de Infraestructuras de Castilla y León, una hoja de ruta con inversiones a corto, medio y largo plazo que incluirá un diagnóstico riguroso del estado de nuestras carreteras y su impacto en la población, y a planificar de forma adecuada las infraestructuras y servicios necesarios para mejorar el transporte de mercancías y convertir a Castilla y León en un nodo logístico de referencia a nivel nacional.

En este marco, se incorporarán al sistema logístico autonómico los enclaves regionales de Villamuriel de CerratoVenta de Baños-Magaz de Pisuerga, Aranda de Duero y el polígono de Valcorba en Soria, hasta ahora excluidos del desarrollo logístico de la Comunidad.

La candidatura socialista por Soria a las Cortes de Castilla y León ha apostado por convertir en autovía la carretera CL-101, entre Ágreda a Almazán, un compromiso anunciado por el PP en 2007.

Soria ¡Ya!

Soria Ya también apuesta por convertir la CL-101 (Ágreda-Almazán-El Burgo de Osma) en una carretera 2+1.

Además se compromete con realizar actuaciones de ampliación y mejora en la SO-152 (Hortezuela – Berlanga – Barcones – límite de provincia), en la SO-154 (Barcones – límite de provincia), en la SO-350 (Gómara – Deza – Cihuela – límite de provincia), en la SO-910 entre la Venta Nueva y la Comarca de Pinares y en la SO-411 (Medinaceli – límite con Castilla-La Mancha).

También se compromete a la realización de un cruce a distinto nivel en la confluencia de las carreteras SO-100 (Soria – Berlanga de Duero) y la CL-116 (Almazán el Burgo de Osma) y un estudio sobre la viabilidad de conversión de la N-234 entre Burgos y Soria, en autovía regional.

En matería logística y de transporte de mercancías y viajeros, Soria ¡Ya! defiende desarrollar un polo o HUB logístico en el valle del Alto Jalón, en Medinaceli o Arcos de Jalón y un centro logístico CyLOG en Soria capital o en la comarca del Moncayo.

Además se compromete a implantar una línea de ayudas para gastos corrientes de empresas de transporte sorianas que cubra el 5% de dichos gastos y reestructurar las líneas de transporte público de viajeros para que desde cada comarca soriana se pueda llegar a la capital en autobús antes de las 8:00 horas.

Vox

Vox achaca al bipartidismo haber privado a Castilla y León de tener unas infraestructuras dignas y básicas para vertebrar su territorio e impulsar su desarrollo económico y social en sus provincias.

Por ello, se compromete a exigir al Gobierno de España la ejecución de las autovías todavía pendientes, entre las que destaca la autovía del Duero. También seguirá exigiendo la conversión en autovía de la N-234 Burgos-Soria-Calatayud.

Podemos-Alianza Verde

Podemos-Alianza Verde apuesta en su programa electoral por la extensión y desarrollo de una red ferroviaria basada en el tren asequible, público y social, que garantice la conectividad por todo el territorio frente a la actual sobredimensión del AVE y la falta de planificación y carencias de servicios ferroviarios de media distancia en la mayoría de los pueblos de toda la Comunidad.

Se compromete a elaborar una Ley de Movilidad Sostenible en colaboración y participada por las administraciones locales y, asimismo, a fomentar la elaboración de planes integrales de movilidad interurbana, para fomentar el uso del transporte urbano colectivo y los vehículos medioambientalmente sostenibles, con el fin de garantizar la accesibilidad universal y la utilización de transporte limpio y eficiente.

En este sentido redactará un Plan de Infraestructuras que priorice el transporte interurbano, de proximidad por ferrocarril, creando una auténtica red de comunicación interna en nuestra Comunidad, de modo que nuestro territorio quede vertebrado entre provincias y comarcas.

También realizará un Plan integral de mantenimiento y mejora de carreteras secundarias que mantenga las conexiones entre nuestros municipios en condiciones dignas, y creará una mesa de discusión a nivel autonómico para nuevas infraestructuras, que de forma objetiva y consensuada fije las necesidades y prioridades en la Comunidad.