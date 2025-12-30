El 75 por ciento de visitantes de bosques de Soria, dispuestos a pagar tasa para su conservación

Martes, 30 Diciembre 2025 14:11

Más del 75 por ciento de los de los visitantes de los bosques de Soria estaría dispuesto a pagar una tasa para garantizar su conservación.

Es uno de los resultados de la Encuesta sobre los servicios ecosistémicos de los montes de Vinuesa, realizada este verano por la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO), en colaboración con el Ayuntamiento de Vinuesa, en el marco del Urban Forest Innovation Lab (UFIL) de Cuenca, un proyecto orientado a impulsar soluciones innovadoras vinculadas a los recursos forestales.

En esta iniciativa participaron más de 80 personas, de cuyas respuestas se han extraído interesantes conclusiones.

A través de ellas se constata que, aunque el concepto técnico “servicios ecosistémicos” es todavía poco conocido, existe una clara percepción social de los beneficios que los espacios naturales aportan al territorio. Entre ellos, se han destacado con parecido grado de percepción los servicios ecosistémicos de provisión (disponer setas, madera, pastos…), como los de regulación (control de la erosión, purificación del aire, regulación del clima…) y como los de soporte (polinización, formación del suelo…).

Así, los resultados muestran que a pesar de que apenas un 37,5 por ciento de los encuestados afirma haber oído del término “servicios ecosistémicos”, la mayoría identifica correctamente los beneficios que aportan al entorno. Esto evidencia una comprensión del papel que desempeñan los bosques en la calidad de vida y en el equilibrio medioambiental.

Pagar por conservar

La encuesta también analizaba la disposición de la ciudadanía a implicarse en la conservación del entorno.

En este sentido, las respuestas apuntan a una predisposición a contribuir económicamente mediante una pequeña tasa, siempre que los fondos se destinen de forma directa y transparente a la mejora y protección de los montes.

Así, como se señalaba anteriormente, la mayoría de los participantes (más del 75%) estaría dispuesto a pagar una tasa para este fin.

Desglosadas las contestaciones, uno de cada tres encuestados (31%) considera que habría que abonar una cantidad para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, pero no sabría cuál sería la cantidad justa; el 25% estaría dispuesto a pagar entre 1 y 3 euros por pernocta; el 19%, hasta 1 euro y un 10%, entre 3 y 5 euros.

La motivación principal expresada para aportar una cuantía es la preservación del patrimonio natural para las futuras generaciones (el 72,5%).

Además, más de la mitad de los encuestados se muestra dispuesto a participar en iniciativas de voluntariado ambiental. En cuanto a la percepción de riesgos para los montes, los incendios y la pérdida de biodiversidad figuran entre las principales amenazas, según los participantes.

Finalmente, la encuesta planteaba quién debería asumir la responsabilidad principal en la conservación de los servicios ecosistémicos, una tarea que, para casi siete de cada diez visitantes de los bosques sorianos (66%) debe recaer en el conjunto de la sociedad, incluyendo a las administraciones, la comunidad local y los turistas.

Sorteo ante notario de un iPad

La encuesta forma parte de una acción divulgativa impulsada por ASFOSO dentro el mencionado proyecto UFIL.

Para ello se distribuyeron tarjetas informativas en diversos establecimientos hosteleros de Vinuesa que incluían un código QR para facilitar el acceso al cuestionario, animando a la participación a través del sorteo de un iPad.

El pasado 29 de diciembre la organización soriana realizó el sorteo ante notario entre todas las personas participantes que voluntariamente facilitaron sus datos de contacto (más del 75% dejó su teléfono o e-mail), y ya se ha contactado con el ganador (J.A.P.), natural de Valladolid y residente en Granada, que en las fechas en las que cumplimentó el cuestionario se encontraba de visita a unos familiares residentes en la provincia de Soria.

Con esta iniciativa, ASFOSO busca recopilar información útil para orientar futuras estrategias de conservación de los bosques, de refuerzo de la educación ambiental y de la implicación de la ciudadana en el mantenimiento del patrimonio forestal de la provincia.