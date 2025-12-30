Vinuesa recrea un año más su Belén viviente

Martes, 30 Diciembre 2025 13:40

Vinuesa ha disfrutado un año más de su Belén viviente, ambientado este domingo con los oficios y otros complementos en la plaza Mayor.

Vecinos y visitantes han disfrutado de cada uno de los episodios recreados por voluntarios en la conocida como “La Corte de Pinares”.

Los vecinos han vuelto a colaborar para hacer posible este Belén viviente.

El paseo por la plaza ha permitido adentrarse en otra época y disfrutar de los juegos de luces sobre la fachada de la iglesia parroquial.

El Belén ha contado con cabañas de madera, puestos de castañas, ganado, soldados, pastores, panaderas...

La directora del grupo de teatro El Remonicio, Elisa Hernández, se ha encargado de dar la bienvenida a los visitantes, en una convocatoria donde se ha repartido caldo y migas y los más pequeños han entregado sus cartas a los Reyes Magos de Oriente.

El alcalde visontino, Juan Ramón Soria, ha resaltado que el Belén viviente ha sido posible un año más gracias a la implicación de colectivos y vecinos que se han repartido las diferentes escenas.

La novedad ha sido este año la elaboración de chorizos artesanales en uno de los puestos.