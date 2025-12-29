La Cuerda del Pozo sigue mejorando, una semana más, sus reservas de agua

Lunes, 29 Diciembre 2025 09:09

El embalse de la Cuerda del Pozo continúa mejorando sus reservas de agua y contiene actualmente 161,351 hectómetros cúbicos de agua, el 64,86 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 160,04 hectómetros cúbicos, el 64,33 por ciento, según el balance hídrico de la última semana facilitado este lunes por la Subdelegación del Gobierno de Soria.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 141,794 hectómetros cúbicos de agua, el 57,00 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 1,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de 1,311 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 14,10 litros por metro cuadrado.