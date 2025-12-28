El Paje Real recoge cartas de niños y mayores en San Leonardo de Yagüe

Domingo, 28 Diciembre 2025 17:42

La programación navideña continúa avanzando en San Leonardo de Yagüe, con la recogida de cartas por el Paje Real.

La actividad, organizada por la Asociación AMINA (Amigos de la Navidad), se ha celebrado ayer tarde en el centro juvenil.

Niños y mayores se han acercado hasta el centro juvenil para entregar sus cartas a sus Majestades al paje real, para que la noche de Reyes traigan sus deseos.

El Mago Cosme ha llegando el pasado viernes el Teatro de San Leonardo.

La programación navideña continuará en San Leonardo de Yagüe al mediodía del próximo 31 de diciembre, con la champanada popular, en la plaza Mayor.

El viernes 2 de enero, a las seis de la tarde, se celebrará en el centro juvenil la cuarta edición del concurso de repostería navideña, organizado por el AMPA del CEIP María Eugenía Martínez del Campo

En la tarde del lunes 5 de enero, a partir de las siete de la tarde, se podrá asistir a la cabalgata de los Reyes Mayos de Oriente, en una convocatoria organizada por AMINA.

La Asociación Amigos de la Navidad (AMINA) ha cumplido este mes de noviembre un cuarto de siglo desde su formalización, aunque llevan medio siglo organizando actividades navideñas para el público.

Fue en la década de los 70 del pasado siglo cuando un grupo de jóvenes de la localidad comenzó recuperando tradiciones perdidas como las luminarias del 24 de diciembre o las hogueras.

Con gran protagonismo para la música en los años iniciales, los amigos de la Navidad en San Leonardo fueron creando nuevas actividades como la cabalgata de Reyes o el festival navideño.