La Casa de Soria en Valencia abre inscripciones para el Jueves Lardero

A un mes del Jueves Lardero, la Casa de Soria en Valencia abre las inscripciones el próximo 16 de enero.

Como en ediciones anteriores, toda la cena llegará desde Soria para fomentar el consumo de productos sorianos y colaborar con los productores de la provincia.

El evento es un escaparate para promocionar no solo la gastronomía sino tambien la cultura y el turismo soriano.

Con el Jueves Lardero se cerrará el año de San Esteban de Gormáz en Valencia y comenzará el año dedicado a la comarca de “Tierras de Almazán”, comarca de origen de la Reina de la Casa de Soria 26/27, Basi Lapeña Jiménez.

En está edición el aforo se reducirá a 200 inscripciones por una reducción de aforo del local.

 

