San Esteban de Gormaz muestra su apoyo a sector primario movilizado contra Mercosur

Sábado, 10 Enero 2026 13:49

Más de 110 agricultores y 70 tractores se han movilizado en San Esteban de Gormaz para rechazar el pacto de la Unión Europea con Mercosur.

El Ayuntamiento sanestebeño ha ofrecido este viernes todo su apoyo a los agricultores que han participado en esta movilización convocada por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente (UNASPI).

El alcalde de San Esteban de Gormaz, Daniel García, ha tenido ocasión de departir con los profesionales del campo y respaldarles en su lucha, porque “lo único que piden es igualdad de condiciones y justicia para nuestro campo”.

Con el centro de agroindustria y sobre todo el regadío, García ha deseado que puedan poner en valor lo que tienen y proteger nuestro sector primario

El presidente de UNASPI, Miguel Ángel Aguilera, ha explicado que los acuerdos Mercosur significarán un libre mercado, “y no vamos a poder competir con esos alimentos que vienen de fuera, ya que allí producen mucho más barato y muchas más cantidades”

Por ello ha pedido que se enseñe la trazabilidad de los productos agrarios que se van a importar a Europa para que los conozca el consumidor, “ya que están utilizando todavía productos químicos que aquí ya llevan muchos años prohibidos”.

Ante la posición del sector sobre el acuerdo, Aguilera también ha exigido una igualdad.

"Como mínimo exigimos igualdad de condiciones. Aparte de eso, perderemos la soberanía alimentaria, es decir, que los alimentos van a estar en manos de las grandes corporaciones y de los gobernantes de turno y el consumidor perderá su libertad de poder comprar los alimentos que quiera para llevarse a su mesa".

El presidente de UNASPI ha mostrado su temor por la desaparición del sector.

"Es una pena que los jóvenes no puedan seguir relevando generacionalmente a los agricultores y con la tierra que les han dejado sus antepasados. Esto va a desaparecer", ha alertado.