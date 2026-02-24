Diputación dictamina nueva edición de ciclo “Jóvenes Músicos Sorianos en Concierto”

Martes, 24 Febrero 2026 13:41

La Comisión de Cultura de la Diputación Provincial de Soria ha aprobado las bases de una nueva edición del ciclo “Jóvenes Músicos Sorianos en Concierto”, una iniciativa que volverá a llenar de música clásica los pueblos de la provincia durante los meses de julio y agosto de 2026.

Con un presupuesto de 30.000 euros, el programa tiene un doble objetivo: apoyar el talento joven de la provincia y acercar la música a las localidades del medio rural.

Los conciertos se celebrarán en distintos municipios sorianos, llevando recitales en directo a escenarios poco habituales para este tipo de propuestas culturales.

La convocatoria está dirigida a jóvenes sorianos, naturales o residentes, menores de 35 años que estén cursando o hayan finalizado estudios musicales.

Podrán participar tanto solistas como formaciones de cámara, desde dúos hasta agrupaciones más amplias.

El repertorio será de libre elección, con una duración mínima de una hora, lo que permitirá a los intérpretes mostrar su estilo y personalidad artística.

Las agrupaciones seleccionadas recibirán una compensación económica por concierto, en función del número de integrantes, con importes que oscilan entre los 450 y los 900 euros.

De este modo, la Diputación no solo impulsa la difusión cultural, sino que también respalda profesionalmente a los jóvenes músicos en el inicio o consolidación de su trayectoria.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 11 de mayo de 2026.

En caso de que la demanda supere el número de conciertos previstos, la selección se realizará atendiendo a la calidad de las propuestas y al equilibrio de la programación.

Asimismo, se han aprobado las bases para la organización de viajes escolares dirigidos al alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria de los centros educativos de la provincia, con el objetivo de acercarles de forma directa y experiencial al patrimonio cultural soriano.

Estas salidas, que se desarrollarán durante los meses de mayo y junio, permitirán a los escolares conocer algunos de los enclaves más representativos del territorio, combinando historia, tradiciones y naturaleza.

Entre los destinos programados se encuentran el Centro de Interpretación de San Baudelio y el Castillo de Berlanga de Duero; el Museo de la Mantequilla de Molinos de Razón; el Museo Provincial del Traje Popular de Morón de Almazán; el Museo Magna Mater. Villas Romanas y Naturaleza de Cuevas de Soria; la villa de Medinaceli; el Observatorio Astronómico de Borobia; y la villa de Ágreda.

La Diputación Provincial de Soria destina un total de 6.000 euros a esta iniciativa, que busca complementar la formación en el aula con experiencias culturales sobre el terreno y fomentar entre los más jóvenes el conocimiento y la valoración de la riqueza histórica y patrimonial de la provincia.

Ilustración Joven

Por otro lado, la Diputación Provincial de Soria ha puesto en marcha una nueva edición del Certamen de Ilustración Joven – Fray Conrado Muiños 2026, una iniciativa que busca acercar a los más jóvenes a la cultura tradicional soriana y fomentar la creatividad a través de las artes plásticas.

El certamen pretende, además, reforzar el vínculo de la juventud con la provincia utilizando la cultura como elemento de identidad y conexión.

Como novedad este año, se incorpora una nueva categoría para participantes mayores de 30 años, ampliando así el alcance del concurso.

La institución provincial destina un total de 4.000 euros en premios, repartidos en dos categorías —de 15 a 30 años y mayores de 30— con 2.000 euros para el ganador de cada una.

El plazo para presentar las obras originales permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre de 2026.

En el ámbito de la fotografía, también se han aprobado las bases del Rally Fotográfico Manuel Lafuente Caloto, una cita ya consolidada en el calendario cultural provincial. Este encuentro propone cada año descubrir, cámara en mano, un rincón distinto de la provincia, combinando convivencia y creatividad en una jornada en la que los participantes capturan la esencia paisajística, patrimonial y humana del entorno elegido. La edición de 2026 se celebrará el próximo 31 de mayo.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 15 de mayo o hasta completar las plazas disponibles, mediante reserva previa a través del formulario habilitado en la página web institucional.

Asimismo, se convoca una nueva edición del Premio Colodra 2026, dotado con 2.000 euros.

Este galardón reconoce trabajos y proyectos que contribuyen a la promoción, estudio o difusión de la realidad soriana, poniendo en valor su identidad cultural y social.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 15 de septiembre, reforzando así el compromiso de la Diputación con el impulso de iniciativas que proyectan la imagen y el patrimonio de la provincia.

Por último, la Comisión de Cultura ha aprobado la firma de seis convenios de colaboración con entidades de distintos ámbitos culturales, reafirmando así el compromiso de la Diputación de Soria con un total de 72.500 euros.

A través de estos acuerdos, la institución provincial respalda el trabajo constante que numerosas asociaciones desarrollan a lo largo del año para dinamizar la vida cultural, conservar tradiciones, promover las artes y generar actividad en los municipios.

La Diputación considera que estas entidades desempeñan un papel fundamental como motor cultural en el territorio, especialmente en el medio rural, donde su labor contribuye a mantener vivos espacios de encuentro, fomentar la participación ciudadana y proyectar la identidad soriana.

El apoyo económico permite garantizar la continuidad de proyectos consolidados, impulsar nuevas iniciativas y facilitar que la cultura llegue a todos los rincones de la provincia.

En concreto, se han aprobado convenios con la Asociación Cultural La UNED Soria, con una aportación de 1.500 euros; la Asociación Retógenes, con 15.000 euros; la Asociación Cultural Celtibérica Tierraquemada, con 20.000 euros; el Círculo Amistad Numancia, con 15.000 euros; la Fundación Vicente Marón de Bretún, con 15.000 euros; y Schola Nostra, con 6.000 euros. Con estas colaboraciones, la institución provincial continúa fortaleciendo una red cultural diversa y activa que enriquece la vida social y cultural de Soria.