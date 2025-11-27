La ruta de los belenes ofrece 63 propuestas para estas navidades en la provincia

Jueves, 27 Noviembre 2025 11:21

Más de 63 propuestas diferentes de belenes se montarán en la provincia de Soria durante las próximas navidades, para configurar una nueva edición de una ruta que sirve para dinamizar los pueblos.

https://belenesdesoria.dipsoria.es/los-belenes-de-soria/

El diputado responsable del departamento de Cultura, Enrique Rubio, ha presentado la ruta de los belenes en la provincia y la campaña cultural de otoño-invierno.

Rubio ha subrayado que hay todo tipo de propuestas entre los belenes, cuya ruta sirve además para que los sorianos se muevan durante el invierno para conocer las propuestas de otros pueblos.

La provincia de Soria se volverá a llenar de magia y tradición durante la Navidad con la Ruta de Belenes en Soria.

Este recorrido es una oportunidad para disfrutar de la creatividad, la historia y el esfuerzo de las comunidades locales que cada año se unen para preservar esta manifestación cultural reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de España.

Rubio ha señalado en la presentación que siguen creciendo las propuestas y ya se han inscrito para esta nueva edición 63 propuestas para la ruta de los belenes, cuando el año pasado participaron 56.

El Belenismo ha sido declarado como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, ya que contribuyen al conocimiento de la cultura popular al mostrar por medio de sus escenas, de manera didáctica y atractiva, modos de vida y oficios tradicionales, algunos ya desaparecidos.

Por otra parte, Rubio ha presentado la campaña cultural de otoño invierno, centrada en cuatro ejees para llevar 94 actuaciones en la provincia.

Supone desestacionalizar la cultura, ha subrayado Rubio.

“En invierno es más difícil llegar y queremos que sea en estos momentos en el que Diputación se vuelque en cultura en pueblos”, ha resaltado.

Para ello se basará en el talento soriano, con muchas propuestas artísticas.

Rubio ha señalado que todas las actuaciones son culmen a bases de concursos culturales y gracias a ellas se han distribuido las actuaciones en los pueblos.

Participarán 34 grupos en esta campaña, con una inversión de casi 70.000 euros

La agenda está disponible en página web.

Rubio ha invitado a la sociedad soriana a que se desplace a otros pueblos para disfrutar de las actividades culturales y hacer comarca.