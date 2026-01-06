Almarza y San Andrés de Soria celebran reconocimiento regional del traslado del arca

Martes, 06 Enero 2026 16:26

Almarza y San Andrés de Soria han celebrado una edición más del traslado del Arca, una convocatoria con más de siete siglos de historia y que este año se ha realizado por primera vez con el reconocimiento de fiesta de interés turístico regional.

Para la ocasión, esta edición se ha vivido con especial emoción, orgullo y solemnidad, soportando un viento helador en el paraje de Canto Gordo y en el recorrido desde Almarza a San Andrés de Soria, como corresponde a los años pares.

El recorrido ha estado acompañado por banderolas y estandartes conmemorativos del Arca.

Las dos comitivas se han vuelto a encontrar en el paraje del Canto Gordo, donde, como manda la tradición, se ha abierto, con dos llaves, el arca, una por localidad. En esta ocasión, la alcaldesa de Almarza, Ascensión Pérez, ha depositado en el arca el decreto que declara fiesta de interés turístico regional de Castilla y León a esta tradición con siete siglos de historia.

La alcaldesa de Almarza ha resaltado el valor del arca en sí misma y el reconocimiento a dos pueblos que, con responsabilidad y respeto, han sabido conservar y honrar un legado común.

“Durante generaciones habéis demostrado una entrega silenciosa pero constante, habéis cuidado el entorno como se cuida un hogar, sabiendo que la tierra no es solo una herencia, sino también compromiso, cada roble de nuestra dehesa, cada camino, cada jornada de trabajo en ese monte para mejorarlo, cada gesto de cuidado con la naturaleza, el medio ambiente y su entorno, habla de una forma de vivir, que nos define y nos honra”, ha manifestado.

Además ha recalcado que la fiesta del arca no se ha mantenido sola, “vive porque hay personas que la sienten, la respetan y la transmiten”

Por último ha deseado que el traslado del arca sea también un recordatorio de lo “que somos cuando avanzamos juntos, unos pueblos vivos, agradecidos y comprometidos con sus raíces. Mientras sigamos caminando juntos, Almarza y San Andrés seguirán siendo memoria, presenta y sobre todo futuro”, ha recalcado.

La alcaldesa pedánea de San Andrés de Soria, Laura Díez, ha recordado cuando este arca se encontraba debajo de la mesa del salón de pleno del Ayuntamiento, “y las circunstancias y el empeño han hecho que esta tradición haya tomado otros caminos..

Además ha agradecido a todos, “los de ayer y los de hoy”, que hayan hecho posible conseguir el reconocimiento regional. “Igual que nosotros hemos recogido el testigo, lo más importante es que hayamos sembrado esperanza e ilusión en los que tienen que seguir escribiendo esta historia”, ha apuntado.

Invitada de honor

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio, ha sido la invitada de honor a esta edición del traslado del arca, el primero con el reconocimiento regional.

De Gregorio ha señalado que las tradiciones como la fiesta del arca no se conservan en vitirnas, auqnue formen parte de ella, perduran cuando se viven, cuando se caminan, cuando se comparten como vosotros lo hacéis, no como un gesto del pasado sino como un acto profundo del presente”, ha apuntado.

Además ha reiterado que dentro del arca se custodian documentos centenarios, pero su verdadero valor es humano: guarda la confianza mutua y la certeza de que siembra habrá manos y hombros dispuestos a sostenerla.

“Al hacerlo, no sólo movéis un arca; estáis reivindicando nuestro mundo rural y la fuerza de una tierra que se niega a olvidar quién es, desafiando con determinación el rigor del invierno soriano y demostrado que vuestra voluntad es más fuerte que el frío”, ha señalado.

De Gregorio ha reconocido su dedicación y esfuerzo a todos los que han hecho posible la declaración como fiesta de interés turístico regional.

“Este reconocimiento es la confirmación definitiva de la singularidad, la antigüedad y el valor incalculable de vuestro legado, que hoy se proyecta con más fuerza que nunca hacia el futuro”, ha resaltado.

La delegada territorial de la Junta en Soria ha insistido en que tradiciones como el traslado del ara son el alma de la Castilla y León profunda y valiente, la que cuida su patrimonio para ofrecerlo al mundo.

“Castilla y León no se entiende sin sus pueblos y Almarza y San Andrés de Soria y toda nuestra querida provincia no se entiende sin su historia, sin nuestra memoria”, ha concluido.

Homenajes

El acto ha incluido un homenaje a los portadores del Arca de ambas localidades, bajo el lema “Gracias por tener siempre manos que porten el Arca”, así como el estreno e interpretación de una canción dedicada al Arca, compuesta expresamente para esta celebración a cargo del gaitero Fernando y para culminar el acto se ha proyectado un audiovisual conmemorativo.

El arca de roble, según el estudio elaborado en 2002 por el Archivo Histórico Provincial de Soria, contiene 109 documentos y cuatro sellos de plomo pertenecientes a los cuatro reyes que concedieron los privilegios sobre la gestión de la dehesa de la Mata y la propiedad de la ermita de los Santos Nuevos y que figuran en sus correspondientes legajos.

El documento más antiguo, fechado en 1329, es el primer privilegio dado por el rey castellano Alfonso XI, por el que cedía el uso exclusivo de una fértil dehesa -la de la Mata- a los pueblos de Almarza, San Andrés de Soria, Cardos y Pipahón, -éstos dos últimos ya desaparecidos-, como premio a los hombres de estas tierras que le acompañaron en la batalla y demostraron su nobleza y lealtad.

Antiguamente el arca era portado por los quintos -los mozos a los que les tocaba hacer el servicio militar-, pero desde su supresión lo han venido haciendo los hombres a los que, en los últimos años, se han unido las mujeres.