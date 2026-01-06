La historia real de dos músicos de poca fortuna, en Cines Lara

Martes, 06 Enero 2026 08:07

La cartelera de los Cines Lara trae dos novedades a sus pantallas esta semana, una de ellas basada en una historia real. La otra es una adaptación de una novela del escritor norteamericano Noah Gordon.

SONG SUNG BLUE. CANCIÓN PARA DOS

Basada en una historia real, narra la vida de dos músicos de poca fortuna (Hugh Jackman y Kate Hudson) que se lanzan con ilusión a formar una banda tributo a Neil Diamond, demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y cumplir tus sueños.

En manos de otro director, esta podría haber sido sólo una biografía de superación con banda sonora de Neil Diamond. Pero Craig Brewer (Hustle & Flow) le imprime algo mucho más valioso: corazón y respeto que traspasa la pantalla.

Además, por este maravilloso papel, Kate Hudson ha sido nominada como mejor actriz principal de Comedia o musical en la 83ª edición de los Globos de Oro, que se entregan el próximo 11 de enero.

SONG SUNG BLUE - CANCIÓN PARA DOS - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

EL MÉDICO II

Ispahán, Irán. Año 1034. El médico Rob Cole y su familia se ven obligados a huir de la Madraza y poner rumbo a occidente junto a sus estudiantes de medicina. Al llegar a Londres, descubren que musulmanes y judíos tienen prohibida la entrada a la ciudad y que no pueden ejercer como médicos dentro de ella. Sin dejarse intimidar, Cole y sus pupilos establecen un hospital improvisado a las puertas de Londres. Cuando Cole es llamado por el Rey para que atienda a su hija enferma, sus excepcionales habilidades como curandero le aseguran un puesto en la corte. A medida que se vea envuelto en luchas de poder e intrigas política de la casa real, el médico deberá guiarse por su instinto para sobrevivir en una Inglaterra al borde del colapso.

El éxito de la adaptación cinematográfica de la novela homónima del norteamericano Noah Gordon, estrenada en 2013, animó al equipo de la primera entrega a imaginar una continuación de las aventuras del inteligente Rob Cole.

Diez años ha tardado el director alemán Philipp Stölzl en sacar adelante esta superproducción de cuidada factura visual y donde ha recurrido a un reparto diferente que la película original aunque al frente repita como Rob Cole el actor Tom Payne.

Y dentro del nuevo reparto, hay al menos tres actores conocidos de Juego de Tronos: Aidan Gillen (Meñique), Liam Cunningham (Davos Seaworth) y Owen Teale (Alliser Thorne), quienes se unen a Tom Payne en esta nueva aventura épica ambientada en la Inglaterra medieval.

El médico II - Tráiler español (HD)