La cesta navideña de Almarock ya tiene dueño

Sábado, 03 Enero 2026 15:10

La cesta navideña del festival Almarock ya tiene dueño. La organización del festival se lo ha entregado al portador de la papeleta ganadora.

La organización de Almarock ha confirmado en las redes sociales que ha entregado la cesta navideña al portador de la papeleta ganadora, Nacho.

“Ayer entregamos nuestra cesta a Nacho, la persona con la papeleta ganadora”, ha señalado.

Todos los años, para la organización de Almarock, es “un gustazo” poder hacer entrega de todos los productos de sus colaboradores, un pilar fundamental para que el festival salga adelante cada edición.