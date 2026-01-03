Sábado, 03 Enero 2026
Buscar
Cubierto con lluvias
9.1 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Comarca de Soria

Provincia | Comarca de Soria

La cesta navideña de Almarock ya tiene dueño

La cesta navideña del festival Almarock ya tiene dueño. La organización del festival se lo ha entregado al portador de la papeleta ganadora.

La organización de Almarock ha confirmado en las redes sociales que ha entregado la cesta navideña al portador de la papeleta ganadora, Nacho.

“Ayer entregamos nuestra cesta a Nacho, la persona con la papeleta ganadora”, ha señalado.

Todos los años, para la organización de Almarock, es “un gustazo” poder hacer entrega de todos los productos de sus colaboradores, un pilar fundamental para que el festival salga adelante cada edición.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: Comarca de Soria

Id propio: 95583

Id del padre: 90

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia