Sábado, 03 Enero 2026
Buscar
Cubierto con niebla
2.5 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Comarca de Soria

Provincia | Comarca de Soria

Un fenómeno literario llega a las pantallas de Cines Lara

Cines Lara ha sumado una incorporación de última hora a su cartelera. A partir del 6 de enero, proyecta la película "La asistenta", basada en best seller viral de la escritora Freida McFadden.

LA ASISTENTA

Una joven (Sydney Sweeney), con un pasado complicado comienza a trabajar como asistenta en la lujosa casa de los Winchester. A medida que se adentra en la vida de la familia, descubrirá secretos oscuros que pondrán en peligro su seguridad, pero quizá ya sea demasiado tarde.

Película basada en el best seller viral de la escritora Freida McFadden, dirigida por Paul Feig, con guión de la propia Freida McFadden e interpretada por  Sydney Sweeney, Amanda Seyfried y Brandon Sklena.

Tráiler español de La asistenta

PROGRAMACIÓN DEL 6 AL 08 DE ENERO (2026)    
CINES LARA HORARIO      
SALA 1 LA ASISTENTA 17,45     16 años ESTRENO NACIONAL
  AVATAR. FUEGO Y CENIZA  - 3D   20,45   12 años    
               
SALA 2 AVATAR. FUEGO Y CENIZA  18,00   21,30 12 años    
               
SALA 3 BOB ESPONJA. UNA AVENTURA PIRATA 18,00     Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA     
  AVATAR. FUEGO Y CENIZA    20,30   12 años    
               
SALA 4 RONDALLAS 17,45 20,15 22,35 12 años    
    19,41 22,11 00,31      
SALA 5 ABUELA TREMENDA 18,00 20,30   12 años    
  LA ASISTENTA     22,35 16 años ESTRENO NACIONAL
               
SALA 6 ZOOTRÓPOLIS 2 18,00     Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA     
  ANACONDA   20,15 22,35 12 años    
               

 

 

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: Comarca de Soria

Id propio: 95571

Id del padre: 90

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia