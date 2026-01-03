Un fenómeno literario llega a las pantallas de Cines Lara

Sábado, 03 Enero 2026 08:47

Cines Lara ha sumado una incorporación de última hora a su cartelera. A partir del 6 de enero, proyecta la película "La asistenta", basada en best seller viral de la escritora Freida McFadden.

LA ASISTENTA

Una joven (Sydney Sweeney), con un pasado complicado comienza a trabajar como asistenta en la lujosa casa de los Winchester. A medida que se adentra en la vida de la familia, descubrirá secretos oscuros que pondrán en peligro su seguridad, pero quizá ya sea demasiado tarde.

Película basada en el best seller viral de la escritora Freida McFadden, dirigida por Paul Feig, con guión de la propia Freida McFadden e interpretada por Sydney Sweeney, Amanda Seyfried y Brandon Sklena.

Tráiler español de La asistenta