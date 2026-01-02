Almarza y San Andrés de Soria celebran el traslado del arca, ya con reconocimiento regional

Viernes, 02 Enero 2026 13:51

Como cada 6 de enero, las localidades de Almarza y San Andrés de Soria han invitado al público en general a participar en la tradicional festividad del Traslado del Arca, una celebración ancestral con más de siete siglos de historia, cuyo origen se remonta al año 1329 y que se realizará este año, por primera vez, con el reconocimiento de fiesta de interés turístico regional.

La edición de 2026 se vivirá con especial emoción, orgullo y solemnidad, al haber sido el Traslado del Arca declarado por la Junta de Castilla y León fiesta de interés turístico regional, un reconocimiento que pone en valor su profundo significado histórico, cultural y social, así como la hermandad que une desde hace siglos a ambos pueblos.

Los actos comenzarán a las 13:00 horas con la celebración de la Santa Misa solemne en ambas localidades.

En la iglesia, la ceremonia estará acompañada por la interpretación de villancicos instrumentales a cargo de Luminia, aportando un carácter especialmente solemne al inicio de la jornada.

A las 13:45 horas, dará comienzo la procesión civil del Traslado del Arca.

Al tratarse de un año par, el arca partirá desde Almarza para ser entregada en San Andrés de Soria, localidad que asumirá su custodia durante el año 2026.

El recorrido estará acompañado por banderolas y estandartes conmemorativos del Arca y culminará en el paraje del Canto Gordo.

A las 14:00 horas, en el Paraje del Canto Gordo, se celebrará el acto central de la festividad, con el encuentro de las comitivas de ambos pueblos.

Tendrá lugar la apertura del Arca, conforme al ceremonial tradicional que exige la utilización simultánea de las dos llaves, una por cada localidad.

Seguidamente, se desarrollará el acto institucional, con la lectura de la Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte por la que se declara el Traslado del Arca Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León, con la presencia de Yolanda de Gregorio, delegada territorial de la Junta de Castilla y León.

El acto incluirá un homenaje a los portadores del Arca de ambas localidades, bajo el lema:

“Gracias por tener siempre manos que porten el Arca”,

así como el estreno e interpretación de una canción dedicada al Arca, compuesta expresamente para esta celebración a cargo del gaitero Fernando y para culminar el acto se contará con la proyección de un audiovisual conmemorativo.

Como colofón a la jornada, se ofrecerá un ágape especial en las localidades de Almarza y San Andrés de Soria, como gesto de celebración, convivencia y unión entre vecinos, visitantes y representantes institucionales.