Quintana Redonda inaugura su nuevo consultorio médico

Domingo, 08 Febrero 2026 16:06

Quintana Redonda ha inaugurado este domingo su nuevo consultorio médico, dentro del programa de las fiestas de la función de la iglesia.

Los vecinos de Quintana Redonda han acudido durante años para sus consultas médicas a la que fue casa del médico, enfrente de las piscinas municipales, donde se habilitaron hace años un par de salas para acoger el consultorio.

El Ayuntamiento de Quintana Redonda, presidido por Sergio Frias, ha apostado por construir un consultorio méidco específico, con capacidad para atender a mil pacientes de la comarca del izana.

“Con estas instalaciones ganan los propios médicos, que tendrán un ámbito de trabajo mucho más moderno y mejor, y los propios pacientes, que vamos a estar mucho mejor atendidos y vamos a tener privacidad, algo fundamental en una consulta médica”, ha destacado el alcalde.

Los médicos atienden a los pacientes de Quintana Redonda tres días a la semana.

El nuevo consultorio ha sido financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Quintana Redonda. Han sido 250.000 euros de inversión,

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha dotado al nuevo centro de salud del correspondiente mobiliario.