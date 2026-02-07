Quintana Redonda cumple con la tradición de la matanza del cerdo

Quintana Redonda ha celebrado este sábado la décimo octava edición de sus jornadas de la matanza, donde ha disfrutado de una jornada de convivencia en torno a este ritual.

La matanza en Castilla y León es una tradición, aunque la creciente despoblación de las zonas rurales ha traido consigo también un descenso del número de animales que cada año se sacrifican de forma tradicional.

No obstante, cada vez hay más fiestas tradicionales de la matanza, a modo de acto cultural y de recuerdo de las costumbres.

La tradición ha ido a menos, entre otros motivos, porque hay una legislación rigurosa que regula el transporte y cría de estos animales, por el envejecimiento de la población rural, por los nuevos hábitos alimenticios y por el desinterés o rechazo de las nuevas generaciones a estas labores.

Quintana Redonda es uno de los pueblos de Soria que no quiere olvidarse de esta tradición. El cerdo, conocido como la “hucha del pobre”, servía de remedio antaño a muchas familias que adquirían el marrano y lo iban engordando con paciencia hasta el día del sacrificio para que sirviesen después de despensa de la familia.

Del cerdo, ya se saben, se aprovecha todo: las tripas una vez limpias son el envase de los chorizos, la vejiga sirve para embuchar las costillas y menudos, conocido como bandujo, o la manteca.

Quintana Redonda ha comenzado pronto la jornada, con la traída de la canal del cerdo y el posterior aviado, para degustar a media mañana torrezno y migas.

Después ha habido tiempo para bailar en la plaza al son de la charanga Komo Kieras.

Tras la mañana en torno a la matanza, ha habido tiempo para el vermú y la posterior comida en comunidad, en el polideportivo.