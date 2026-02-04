Quintana Redonda celebra un año más la matanza y la Función de la Iglesia

Miércoles, 04 Febrero 2026 09:07

Quintana Redonda celebra el próximo fin de semana la Función de la Iglesia y su tradicional matanza del cerdo, un tiempo para el reencuentro entre familiares y amigos. Además se inaugurará el nuevo consultorio médico.

La Función de la Iglesia se celebrará este año el domingo 8 de febrero, una fiesta en el calendario de Quintana Redonda para conmemorar el desplome del edificio que aconteció sin víctimas en 1869, tras un oficio religioso.

Además, en esta jornada, los vecinos de Quintana Redonda podrán asistir a la inauguración del que será su nuevo consultorio médico.

En la jornada del sábado 7 de febrero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una nueva edición de las jornadas de la matanza.

A primera hora se preparará la lumbre y los utensilios, además de repartirse moscatal, anís y pastas, antes de traer la canal.

A las once de la mañana está previsto, según el programa, degustar torreznos y migas, y acto seguido, se elaborraán chorizos y morcillas, ambientado con música tradicional y charanga.

A las tres de la tarde, está prevista la comida popular en el polideportivo.

Por la tarde, habrá campeonato de guiñote, baile y verbena, a cargo de la orquesta “Tucan Brass”

En 2008 Quintana Redonda recuperó la matanza del cerdo al estilo castellano.