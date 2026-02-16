CGT Soria denuncia el “desmantelamiento” de la planta de Losan en Soria

Lunes, 16 Febrero 2026 20:04

La CGT de Soria ha elevado hoy el tono contra la propiedad del Grupo Losán y ha denunciado lo que ha calificado como un auténtico desmantelamiento industrial provocado por las "malas" decisiones adoptadas desde Galicia.

El sindicato ha defendido en un comunicado que la situación actual no es fruto de la casualidad, sino de una gestión que consideran “irresponsable” y que ha llevado a la planta soriana a un punto crítico.

La organización ha aseguardo que la plantilla acumula casi cinco meses sin cobrar, mientras la empresa vincula la continuidad a una posible inyección de dinero condicionada a que los bancos acepten un “plan B”.

Para CGT, este planteamiento es inaceptable y evidencia la falta de un proyecto serio para garantizar la viabilidad.

En este contexto, el sindicato ha afirmado que resulta incomprensible que, si las entidades financieras dan su visto bueno, aparezcan “por arte de magia” cinco millones de euros.

Desde la central sindical han señalado que esta circunstancia alimenta la sospecha de que los directivos y la familia propietaria del Grupo podrían inyectar esa cantidad cuando lo consideren oportuno, mientras la plantilla continúa sin percibir sus salarios.

CGT ha denunciado además el goteo incesante de demandas de trabajadores buscando una salida, lo que ha dejado la planta bajo mínimos.

Según su versión, actualmente apenas queda una veintena de empleados, lo que compromete seriamente cualquier hipotético arranque de la actividad

El sindicato ha advertido de que están afectadas tanto las líneas de melamina como el aserradero, donde aseguran que la actividad es prácticamente inexistente.

Ha descrito al grupo como “completamente desestructurado”, con áreas clave vacías y una organización que, en su opinión, ha perdido toda capacidad operativa.

Desde CGT han responsabilizado directamente a la propiedad del Grupo Losán de haber llevado la situación a este extremo y alertan de que el futuro industrial en Soria pende de decisiones que, a su juicio, se han tomado de espaldas a la plantilla y sin asumir las consecuencias sociales y económicas que ello implica.