Récord de participación en XIII Certamen de Relatos Cortos "Gayarrelatos 2025"

Miércoles, 31 Diciembre 2025 14:31

La asociación cultural “Gaya Nuño” de Tardelcuende ha valorado muy positivamente el creciente interés que su certamen Gayarrelatos suscita entre escritores de todo el mundo y que ha llevado en la presente edición de 2025 a llegar a los 838 relatos recibidos (batiendo así el récord de 535 de la pasada edición).

Se trata de un certamen de microrrelatos, con textos de no más de 150 palabras, tema libre y una frase de inicio, que este año se quiso dedicar al triste aniversario que ha vivido la comarca de el Izana, al cumplirse los 25 años del incendio que asoló la comarca.

La frase de inicio de este año era: “Estas tres, carbonizadas en el incendio…” y el plazo de recepción de los Gayarrelatos finalizaba precisamente el pasado 25 de agosto, fecha exacta del día en el que se desencadenó la mayor tragedia medioambiental vivida por la comarca del Izana.

La asociación nunca ha pensdao que esta frase iba a resultar de tanta actualidad ya que este verano ha sido uno de los más dramáticos para nuestro país en cuanto a incendios se refiere.

Muchas de las imágenes que este verano abrían las noticias volvían a recordar lo vivido en aquél fatídico verano del 2000.

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el próximo domingo 4 de enero de 2026 a las 19:00 horas, en el Salón Ignacio Blanco.

Desde la Junta Directiva siempre se ha apoyado este tipo de actos, porque con toda seguridad nuestro ilustre paisano, Juan Antonio Gaya Nuño, hubiera estado orgulloso del creciente interés de tantos y tantos escritores y sobre todo de tantos socios que poco a poco se van haciendo un sitio en este certamen.

Se contará con la presencia los jurados, los premiados y la actuación de músicos locales.

La asociación está trabajando con mucha ilusión para que sea una velada en la que todos puedan disfrutar de la música y de la literatura.