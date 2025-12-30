Autorizada inversión de casi 1,5 millones para proyecto de hidrógeno verde en Garray

Martes, 30 Diciembre 2025 12:35

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la concesión de una aportación dineraria de 2.980.000 euros a SOMACYL para cofinanciar actuaciones estratégicas en materia de eficiencia energética y energías renovables en las provincias de León y Soria.

La aportación se destina, por un lado, a las obras de rehabilitación energética de las piscinas Lydia Valentín de Ponferrada (León), mediante su conexión a la red de calor de biomasa, con una inversión de 1.500.000 euros; y, por otro, al diseño y ejecución de una planta de hidrógeno verde en el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray (Soria), con una aportación de 1.480.000 euros.

La actuación en Ponferrada permitirá mejorar la eficiencia energética de un equipamiento deportivo de referencia, al conectar las instalaciones —piscinas, vestuarios, zonas comunes, pabellón, squash y cafetería— a la red de calor de biomasa, reduciendo el consumo energético y las emisiones asociadas, con una inversión total prevista de 2,3 millones de euros.

Por su parte, el proyecto de hidrógeno verde en Garray se enmarca en el desarrollo del Parque Empresarial del Medio Ambiente y supone una apuesta por tecnologías limpias e innovadoras. La planta producirá hidrógeno mediante electrólisis del agua, utilizando un electrolizador alimentado con energía renovable, lo que permitirá un proceso sin emisiones.

La inversión total del proyecto asciende a 6.016.851 euros.

SOMACYL, como medio propio y servicio técnico de la Administración autonómica, ejecutará ambas actuaciones, que se alinean con los objetivos de transición energética, sostenibilidad ambiental y modernización de infraestructuras públicas, reforzando el compromiso de la Junta de Castilla y León con un modelo de desarrollo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.