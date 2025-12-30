¿A qué suena la ilusión de un pueblo?

Martes, 30 Diciembre 2025 09:21

Dos estrenos navideños, con muy buen rollo, llegan a las salas de Cines Lara en los próximos días. Durante la primera semana de 2026 abrirá todos los días, excepto el 5 de enero.

RONDALLAS

Dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió a un pequeño pueblo marinero gallego, sus habitantes deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás. Por ello vuelven a unirse para poner en marcha la rondalla, una agrupación de música tradicional en la que participan desde niños hasta ancianos, con la intención de competir en un concurso contra los pueblos vecinos, pero sobre todo de empezar a mirar hacia delante de nuevo.

Para los que necesiten una dosis de luz en mitad de una tormenta, Daniel Sánchez Arévalo hace un triunfal y emocionante regreso a la dirección con esta película protagonizada por Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas, Carlos Blanco.

Rondallas - Teaser Tráiler

ABUELA TREMENDA

Toñi no es una abuela cualquiera. Es un torbellino, un alma libre que se mete siempre en líos. A su hija Daniela la trae un poco de cabeza, pero su nieta Alexia la adora. Por eso, cuando Daniela se lleva a Alexia a un retiro rural de su empresa, Toñi no duda en presentarse allí con su caravana para pasar tiempo con su nieta y animar el cotarro a toda costa. Toñi pondrá patas arriba el retiro y el trabajo de Daniela y, sin querer, también pondrá algunas cosas en su sitio.

Comedia familiar dirigida por Ana Vázquez y protagonizada por Elena Irureta como una abuela que siempre se mete en problemas.

La película está protagonizada por Elena Irureta, Toni Acosta y Carla Pastor, acompañadas por otros actores como Carlos Serrano, Santiago Alverú, Gorka Aguinagalde, Kandido Uranga, Esperanza Elipe y Ramón Ibarra.

Película muy divertida y entrañable que se pueda disfrutar en familia riéndonos de nosotros mismos, de la rigidez de los padres de ahora, una película que es también un homenaje a todas esas abuelas que son mucho más modernas que sus propias hijas.

Abuela Tremenda | TRÁILER OFICIAL | 1 de enero solo en cines