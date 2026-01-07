El Gobierno insiste que la Junta es la competente para autorizar ampliación de aeródromo de Garray

Miércoles, 07 Enero 2026 11:50

El Gobierno de España ha reiterado que la competencia para autorizar el proyecto de ampliación del aeródromo de Garray es de la Junta y no suya.

Lo ha asegurado en una respuesta escrita a preguntas del senador popular por Soria, José Manuel Hernando, que el 27 de noviembre de 2025 registró una pregunta escrita para conocer en qué situación se encuentra en AESA el proyecto de ampliación del aeródromo de Garray, que ha generado titulares en los últimos meses por el bloqueo que surge en su tramitación, ante la falta de definición de la administración competente (Gobierno o Junta) para autorizar su ampliación.

“Actualmente AESA está a la espera de que la Junta de Castilla y León, como Administración Autonómica competente para tramitar y resolver este tipo de solicitudes, presente formalmente la solicitud para revisar si el proyecto modificado cumple esas exigencias técnicas”, se puede leer en la respuesta escrita remitida por el Gobierno al senador popular por Soria y publicada en la página web del Senado el pasado 29 de diciembre.

El Gobierno recuerda en su respuesta que el pasado 30 de octubre de 2024 la Abogacía del Estado emitió un informe en el que indicaba que la competencia para la autorización de aeródromos de uso restringido y de sus cambios y ampliaciones es de las Comunidades Autónomas que la hayan asumido en sus estatutos de autonomía.

El informe añadía también que “la competencia que tiene asumida como propia una Administración o un ente público es irrenunciable, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), que prevé, en su párrafo primero, que ‘la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes’, por lo que una Administración no puede abdicar el ejercicio de una competencia de su titularidad.”

La Comunidad Autónoma de Castilla y León asumió estas competencias mediante la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía, arts. 70 y 76, por lo que es la Junta de Castilla y León quien debe autorizar la ampliación del aeródromo de Garray, señala el Gobierno.

Por este motivo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) remitió el expediente a la Junta el 3 de junio de 2025 para que pudiera continuar la tramitación por los cauces legalmente establecidos.

AESA, dentro de sus competencias, ha realizado todos los trámites y análisis técnicos necesarios para continuar el proceso, emitiendo los requisitos que debe cumplir la instalación para operar aeronaves de clave de referencia 3C, con una envergadura de entre 24 y 36 metros, que son las que se prevé que operen en el aeródromo de Garray.

“Por lo tanto, la continuidad del procedimiento depende de la Junta de Castilla y León, que es la autoridad encargada de autorizar el establecimiento, las modificaciones y la apertura al tráfico de este tipo de aeródromos”, ha reiterado.