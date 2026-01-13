Llega a los Lara la saga que transformó el cine de zombies moderno

Martes, 13 Enero 2026 07:21

La cartelera de los Cines Lara trae dos nuevos estrenos a partir del 16 de enero. Uno de ellos es la saga que transformó el cine de zombies moderno.

28 años después: El templo de los huesos

La saga que transformó el cine de zombis moderno vuelve a irrumpir en la gran pantalla a finales de semana con una nueva entrega, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del comienzo de año, tan solo medio año después del estreno de la primera película.

Ampliando el mundo creado por Danny Boyle y Alex Garland en ‘28 años después’, pero dándole un giro radical, Nia DaCosta dirige ‘28 años después: El templo de los huesos’. En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar.

En el mundo de ‘El templo de los huesos’, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la crueldad y la barbarie de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora.

28 Años Después: El Templo de los Huesos | Trailer Oficial en Español HD. En cines el 16 de enero

Si pudiera, te daría una patada

Linda está desbordada por el nacimiento de su hija —que padece una misteriosa enfermedad—, la ausencia de su marido, una casa difícil de habitar, la desaparición de una persona y una relación cada vez más hostil con su terapeuta. Hilarante y crudo retrato sobre las complejidades y locuras propias de la maternidad liderado por Rose Byrne, Oso de Plata a Mejor Interpretación en Berlín y flamante vencedora del GLOBO DE ORO a la mejor actriz principal la pasada madrugada . Bajo el sello de A24, ya se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada.

Con la dirección y el guión de Mary Bronstein, completa el reparto Conan O’Brien y A$AP Rocky.

SI PUDIERA TE DARÍA UNA PATADA (Tráiler Oficial) - [Español]