Martes, 13 Enero 2026
Buscar
Despejado
1.5 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Comarca de Soria

Provincia | Comarca de Soria

Llega a los Lara la saga que transformó el cine de zombies moderno

La cartelera de los Cines Lara trae dos nuevos estrenos a partir del 16 de enero. Uno de ellos es la saga que transformó el cine de zombies moderno.

28 años después: El templo de los huesos

La saga que transformó el cine de zombis moderno vuelve a irrumpir en la gran pantalla a finales de semana con una nueva entrega, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del comienzo de año, tan solo medio año después del estreno de la primera película.

Ampliando el mundo creado por Danny Boyle y Alex Garland en ‘28 años después’, pero dándole un giro radical, Nia DaCosta dirige ‘28 años después: El templo de los huesos’. En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar.

En el mundo de ‘El templo de los huesos’, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la crueldad y la barbarie de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora.

28 Años Después: El Templo de los Huesos | Trailer Oficial en Español HD. En cines el 16 de enero

Si pudiera, te daría una patada

Linda está desbordada por el nacimiento de su hija —que padece una misteriosa enfermedad—, la ausencia de su marido, una casa difícil de habitar, la desaparición de una persona y una relación cada vez más hostil con su terapeuta. Hilarante y crudo retrato sobre las complejidades y locuras propias de la maternidad liderado por Rose Byrne, Oso de Plata a Mejor Interpretación en Berlín y flamante vencedora del GLOBO DE ORO a la mejor actriz principal la pasada madrugada. Bajo el sello de A24, ya se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada.

Con la dirección y el guión de Mary Bronstein, completa el reparto Conan O’Brien y A$AP Rocky.

SI PUDIERA TE DARÍA UNA PATADA (Tráiler Oficial) - [Español]

PROGRAMACIÓN DEL 16 AL 22 DE ENERO (2026)    
CINES LARA HORARIO      
SALA 1 AVATAR. FUEGO Y CENIZA  18,00     12 años    
  AVATAR. FUEGO Y CENIZA  - 3D     21,30 12 años    
               
SALA 2 28 AÑOS DEPUÉS- EL TEMPLO DE LOS HUESOS 17,45 20,15 22,35 18 años ESTRENO NACIONAL
               
SALA 3 LA ASISTENTA 17,45 20,10 22,35 16 años    
               
SALA 4 ABUELA TREMENDA 18,00     12 años    
  AVATAR. FUEGO Y CENIZA    20,30   12 años    
               
SALA 5 ZOOTRÓPOLIS 2 18,00     Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA     
  SONG SUNG BLUE. CANCIÓN PARA DOS   20,10   12 años    
  RONDALLAS     22,35 12 años    
               
SALA 6 EL MÉDICO II 17,45     12 años    
  SI PUDIERA, TE DARÍA UNA PATADA   20,15 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL
               

 

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: Comarca de Soria

Id propio: 95777

Id del padre: 90

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia