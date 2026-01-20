Cines Lara estrena esta semana cuatro películas

Cines Lara lleva a sus pantallas esta semana nada más y nada menos que cuatro estrenos, entre ellos "Hamnet", ganadora de dos Globos de Oro.

HAMNET

Llega a nuestras pantallas la flamante ganadora de 2 Globos de Oro, a la mejor película en la categoría de Drama y a la mejor actriz principal Jessie Buckley .

Dirigida Chloé Zhao (Nomadland), narra la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet. Una historia humana y desgarradora como telón de fondo para la creación de la mayor obra maestra de Shakespeare, Hamlet.

Acompañan a Jessie Buckley en el reparto, Paul Mescal, Zac Wishart, Jacobi Jupe, Joe Alwyn, David Wilmot y Emily Watson.

HAMNET – Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

ÍDOLOS

Edu es un joven piloto de motos muy agresivo en quien ningún equipo confía. Eli, jefe del equipo de Aspar Team en Moto2, le ofrece una oportunidad con la condición de que sea su padre, Antonio Belardi, quien le entrene. Edu lleva muchos años sin ver a su padre, un expiloto que se retiró de las pistas tras provocar la muerte de otro piloto durante una carrera. Aunque Edu odia a su padre por haberle abandonado, sabe que sólo con él puede llegar a alcanzar su sueño. Edu se someterá al estricto control de preparación que le exige Antonio, el cual incluye dejar a un lado el amor… Hasta que conoce a Luna, una joven artista que acaba de abrir un salón de tatuajes justo debajo de su casa.

Dirigida por Mat Whitecross y protagonizada por Ana Mena y Óscar Casas.

Ídolos | Tráiler Oficial

SIN PIEDAD

En un futuro próximo, un detective (Chris Pratt) es juzgado acusado de asesinar a su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada (Rebecca Ferguson), a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino.

Timur Bekmambetov dirige este intenso thriller de ciencia ficción ambientado en un futuro cercano donde la inteligencia artificial controla el sistema judicial.

Sin Piedad | Tráiler Oficial 2 en Español HD. En cines 23 de enero.

FRANKIE Y LOS MOSNTRUOS

En un castillo-laboratorio situado en lo alto de la pequeña ciudad de Tarados de Arriba, el más loco de los profesores locos despierta monstruosas creaciones a la Casi-Vida... para luego olvidarse rápidamente de ellas. ¿Quién cuida del castillo? ¿Quién cuida de los monstruos? ¿Quién les enseña a no ser monstruosos, para que la gente del pueblo no forme una turba enfurecida y queme el castillo? Frankie, la primera creación del profesor, hace todo el trabajo, pero el profesor ni siquiera se fija en él. Pero ahora, un destartalado espectáculo de fenómenos ha llegado a la ciudad, y su propietario, Boniface Buscamonstruos, necesita desesperadamente una nueva atracción para atraer a las multitudes. Pronto llega a la puerta del castillo y promete a Frankie fama, fortuna y amor.

Dirigida y escrita por Steve Hudson, basada en la novela gráfica homónima de 2011 del autor británico Guy Bass.

FRANKIE Y LOS MONSTRUOS (2025) | Tráiler Oficial en Español | 23 de enero solo en cines