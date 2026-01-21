Garray arrienda el bar restaurante y vivienda del centro social de Tardesillas

El Ayuntamiento de Garray ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la provincia el anuncio del arrendamiento del bar restaurante del Centro Social de Tardesillas y vivienda colindante.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_124_2146873e%232E%23pdf

La corporación garreña aprobó sacar este contrato en el pleno celebrado el pasado 14 de enero.

Las personas interesadas tienen veinte días naturales, a partir de mañana jueves, para obtener la documentación e información.

La duración de contrato es de dos años, con posibilidad de una prórroga por el mismo periodo, hasta un máximo de cuatro años, por mutuo acuerdo.

El presupuesto base de licitación del bar restaurante asciende a 3.360 euros anuales, a razón de 280 euros mensuales mientras que el arrendamiento de la vivienda colindante se ha fijado en 1.440 euros anuales, con una renta mensual de 120 euros.