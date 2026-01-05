Diputación avanza en "Destino Celtiberia Soriana", con cinco nuevas licitaciones

Lunes, 05 Enero 2026 14:44

La Diputasción ha licitado cinco nuevas actuaciones en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Celtiberia Soriana financiado con Fondos Europeos que suman un importe de 644.952 euros.

Diputación ha licitado la adecuación del sendero GR86, la plataforma de digitalización y la adecuación del aula de Garray dentro del proyecto de la Celtiberia Soriana

La última Junta de Gobierno de la Diputación provincial, celebrada el pasado 30 de diciembre, ha aprobado cinco expedientes de contratación incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Celtiberia Soriana por un importe total de 644.952 euros, financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Unión Europea, Next Generation.

El primer expediente de contratación es el relativo al servicio de adecuación del Sendero GR 86 con el objeto de favorecer la conexión entre los recursos del Patrimonio Natural y Cultural de la Celtiberia Soriana por un importe de 286.383,48 euros, IVA incluido.

El segundo expediente es la contratación del servicio de desarrollo de una plataforma de digitalización de las rutas Celtigravel y puesta en marcha de una aplicación móvil (APP) que integre señalización inteligente y promueva turísticamente la red de Rutas BTT y Gravel de Soria que cuenta con un presupuesto de 95.443,59 euros, IVA incluido.

El tercer expediente está destinado a la contratación de la obra de rehabilitación parcial del Aula Arqueológica de Garray, dentro del Plan de Obras Propias de la institución de 2025, con un presupuesto base de licitación de 200.000 euros, IVA incluido.

También, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Celtiberia Soriana, se aprueban también dos expedientes de contratación, uno relativo al servicio de ejecución para la musealización de los yacimientos de las eras de Ciadueña, Ucero y Alto Casares por un importe de 30.000 euros, IVA incluido, y otro para el servicio de renovación y adecuación del espacio expositivo del yacimiento de Los casares de San Pedro Manrique con un presupuesto de 33.124.96 euros, IVA incluido.

Dentro del Programa DUS 5000 en el marco del Programa de ayudas a inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, NextGeneration, la Diputación ha adquirido dos camiones eléctricos con volquete, marca IVECO, aprobándose su cesión gratuita uno al ayuntamiento de Golmayo y otro al ayuntamiento de Ólvega, para su adscripción al respectivo servicio municipal en sustitución de dos vehículos diésel que se destinan a achatarrar.

Por último, se ha aprobado conceder la ampliación del plazo de ejecución de la Fase I del Centro formativo para la construcción en madera Maderaula LAB por un plazo de 5 meses, resultando la nueva fecha de finalización el día 31 de mayo de 2026.