La Diputación saca a subasta vehículos y maquinaria de Vías provinciales

Viernes, 09 Enero 2026 12:49

El pleno ordinario de la Diputación provincial de Soria ha aprobado hoy por unanimidad la desafectación y declaración de bienes no utilizables de varios vehículos y maquinaria de vías provinciales.

La desafección se lleva a cabo después que la sección de Patrimonio haya tramitado el expediente, previamente informado por el jefe de Vías Provinciales, por el que se declara no utilizables los siguientes bienes, al no tener utilidad alguna para el servicio:

-Camión con caja basculante, marca D.A.F., modelo FA2700 HS, matrícula SO-8247-D, matriculado con fecha 18 de abril de 1.991.

-Vehículo mixto adaptable, marca RENAULT, modelo EXPRESS 1,9 D, matrícula SO-1325-F, matriculado con fecha 29 de noviembre de 1.996.

-Coche turismo, marca VOLKSWAGEN modelo PASSAT 2.0 i 5V, matrícula SO-9302-E, matriculado con fecha 19 de diciembre de 1.995 V.

-Camión dumper con caja basculante, marca IVECO, modelo MP260E34H, matrícula SO-8313- F, matriculado con fecha 25 de marzo de 1.999.

-Rodillo compactador, marca DINAPAC, modelo CC142, adquirido con fecha 2 de enero de 1.996.

-Retro excavadora giratoria de ruedas, marca CATERPILLAR "CAT", modelo M318C, matrícula E-7261-BCW, matriculada con fecha 4 de noviembre de 2.004.

-Semirremolque "góndola", marca LECITRAILER, matrícula R-7167-BBR, matriculada con fecha 29 de julio de 2.004.

-Bio trituradora, marca BIOS510, adquirida con fecha 26 de abril de 2.017.

- Coche turismo, marca ROVER 45 modelo CLASIC, matrícula 0126-CLT, matriculado con fecha 28 de agosto de 2.003.

-Depósitos de 5.000 litros de capacidad, para suministro de agua potable, fabricados en PRFV, en número de 3 unidades.

Una vez desafectados se procederá a su subasta pública.

El pleno también se ha dado por enterado del informe de Intervención de actualización del cumplimiento del objetivo de estabilidad, regla de gasto y límite de deuda del tercer trimestre de 2025. Se informa de que los datos analizados se basan en estimaciones de la liquidación del presupuesto de 2025, por lo que no será hasta la liquidación cuando se trate los datos objetivos.

El informe recoge que se estima que se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y de deuda pública.

El Pleno ha aprobado por unanimidad dos solicitudes de compatibilidad presentadas por dos funcionarios, uno adscrito al área de cultura y otro al área del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, para docencia, al cumplir los requisitos establecidos por la Ley 53/1984 y la actividad docente se desarrollará fuera del horario laboral, sin interferir en la jornada ni en el cumplimiento de las funciones del puesto principal.

Y por último el Pleno ha denegado la solicitud de compatibilidad presentada por un oficial adscrito a Vías Provinciales, para actividad privada, al tener el informe de Recursos Humanos desfavorable, al comprobar que el complemento específico asignado al puesto supera el 30% de las retribuciones básicas, conculcando lo establecido en el artículo 16 de la Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones.