El PP de Soria facilita autobús a Madrid para concentración "¿Mafia o democracia?"

Viernes, 28 Noviembre 2025 15:16

El Partido Popular de Soria facilitará este próximo domingo la presencia de afiliados y simpatizantes en la concentración convocada por la formación nacional en Madrid para denunciar la corrupción del Gobierno socialista y exigir elecciones.

El lema de la concentración es “Efectivamente:¿Mafia o Democracia?” y tendrá lugar en Madrid, concretamente en el Templo de Debod, este domingo a las 12:00 horas.

El Partido Popular de Soria pondrá a disposición de sus afiliados y simpatizantes un autobús gratuito que saldrá el domingo a las ocho de la mañana de la Avenida Duques de Soria y todos los interesados pueden reservar plaza en el teléfono 975213541 o acudiendo a la sede popular, en la calle Almazán número uno.

El presidente del Partido Popular, Benito Serrano, ha realizado un llamamiento para que se oiga la voz de Soria en Madrid y ha confíado en poder desplazar a un centenar de sorianos a la capital de España para sumarse a esta protesta, tanto en el autobús habilitado como con los que se van a desplazar en coches particulares.

Serrano ha calificado la situación del Gobierno socialista de insostenible, afirmando que el PP tiene la obligación de alzar la voz y capitanear una movilización en Madrid para proclamar basta ya y exigir la convocatoria de elecciones generales, y ha hecho un llamamiento a los sorianos para que participen en la movilización del domingo.

El nivel de corrupción es insostenible, por lo que Serrano ha señalado que no basta con pedir perdón o de sentir vergüenza, como ha manifestado el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, el soriano Carlos Martínez, “no basta con pedir disculpas, hay que devolver la voz a todos los españoles para que digan alto y claro en las urnas con su voto libre y democrático que es lo que quieren”,

España, ha concluido Serrano, debe y tiene que emprender un camino nuevo que ponga fin a los innumerables casos de corrupción que se están descubriendo y que tienen como nexo común en el gobierno socialista de Sánchez, rodeado de delincuencia, amaños y mordidas.