Cuatro cuadrillas sanjuaneras de 2026, vacantes

Viernes, 02 Enero 2026 14:21

A pocos días para abrirse el nuevo ciclo sanjuanero, hay cuatro cuadrillas sin parejas voluntarias, tras aumentar una con la llegada de 2026.

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Soria, se ha registrado una nueva cuadrilla sanjuanera vacante.

A las cuadrillas de La Cruz y San Pedro, Santa Catalina y San Juan, vacantes desde hace meses, se ha unido la de la Mayor.

Las fiestas de San Juan 2026 comenzaron el Martes a Escuela, con trece solicitudes registradas para ser jurados voluntarios el próximo año, con ocho parejas.

Será a mediados de enero de 2026 cuando comience la cuenta atrás de las fiestas de San Juan 2026, con las reuniones con los jurados voluntarios.