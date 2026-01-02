NN.GG. recoge 300 juguetes con su campaña solidaria para repartir a niños en Reyes

Viernes, 02 Enero 2026 14:04

Nuevas Generaciones del Partido Popular de Soria ha entregado esta mañana a la coordinadora de Cruz Roja de Ágreda y Ólvega todos los regalos recogidos durante la tradicional campaña solidaria para que ningún niño de la comarca del Moncayo se quede sin juguetes el próximo día de los Reyes Magos.

La presidenta de Nuevas Generaciones de Soria, Irene Carmona, se ha mostrado muy satisfecha con la colaboración ciudadana, que ha permitido recoger más de 300 juguetes en muy buen estado, superando cada año los juguetes conseguidos de esta forma solidaria.

“No podemos expresar otra cosa que agradecimiento con la gran respuesta conseguida y también queremos mostrar agradecimiento con las asociaciones que se vuelcan con los más pequeños y les hacen llegar estos magníficos regalos que ayudarán a dar ilusión en un día tan señalado” ha declarado a los medios de comunicación.

La iniciativa busca apoyar a las familias más vulnerables de la provincia, con el objetivo de que ningún niño se quede sin regalo el día de Reyes.

La organización juvenil de los populares sorianos mantiene esta actividad que se ha convertido en una cita fija en su calendario navideño y que se viene realizando de manera ininterrumpida durante los últimos años.

Desde las juventudes del Partido Popular han dado las gracias a todos los sorianos que han querido participar, acercándose con un juguete nuevo o usado que van a ser repartidos este día de Reyes entre todos los niños de la comarca del Moncayo.

La coordinadora de la asamblea comarcal de Cruz Roja, Pilar Ruiz Marquina, ha agradecido la solidaridad de todos los participantes y el trabajo de los jóvenes de Nuevas Generaciones, señalando que los juguetes se repartirán en la tarde del día de Reyes y además, con los más pequeños, se hará un envío a niños de Cuba, que también son objeto de la solidaridad de los miembros de esta asociación.