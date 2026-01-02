Llamamiento a ciudadanos para donar sangre lo antes posible

Viernes, 02 Enero 2026 13:24

La Hermandad de Donantes de Sangre de Soria y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que acudan a donar lo antes posible, debido a que las reservas de plaquetas están en mínimos y son esenciales para muchos enfermos de cáncer, leucemia y trasplantes.

También hay que tener en cuenta que este componente sanguíneo caduca en siete u ocho días y que para obtener una bolsa de plaquetas son necesarias 5 donaciones de sangre, por ello se necesitan donaciones constantes.

Así mismo han comunicado que debido a la instalación del árbol de Navidad y de las atracciones infantiles con motivo de las celebraciones navideñas en la plaza Mariano Granados, la Unidad Móvil de donación se situará hoy viernes 2 de enero en la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Soria, con el fin de garantizar la seguridad, el correcto desarrollo de la actividad y la comodidad tanto de los donantes como de los transeúntes.

El horario de donación es de 8:45 a 14:15 horas, manteniéndose el servicio con total normalidad en la nueva ubicación, recordando que para poder donar hay que llevar el DNI y esperar dos horas después de comer, además de ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kg y tener buena salud.

Además han informado que también que el próxmo 5 de enero se podrá donar en el punto fijo situado en el IECSCYL - Parque de Santa Clara de 15:00 a 21:00 horas.

Estos dos días la generosidad tendrá una dulce recompensa, obsequiando a cada donante con un pequeño roscón.

Recordándonos que... El mejor regalo que puedes hacer estos días está dentro de ti y cuesta muy poco. Dona sange. "Se agradece de antemano la comprensión y la generosidad de todos los donantes, y se anima a la población a participar en este acto altruista, tan imprescindible para el sistema sanitario", ha recalcado.