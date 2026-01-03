¿Quieres ganar un roscón de Dulces Duero?

Sábado, 03 Enero 2026 08:24

Participa en el sorteo

El Mirón de Soria y Dulces Duero sortean en Facebook dos roscones de Reyes.

Hasta la mañana (12.00 horas) del lunes 5 de enero podrás participar en el concurso dejando un comentario citando a la persona con la que te gustaría compartir el roscón y dando a 'me gusta' . Sortearemos dos roscones desde facebook.

REQUISITO

-- Deja un comentario en el post de facebook citando a la persona con la que te gustaría compartir el roscón --

FORMA DE PARTICIPAR

1 - Entra en la página de facebook de El Mirón de Soria, busca el concurso.

2 - Dale a 'Me gusta' en el post del concurso de El Mirón de Soria y síguenos.

3 - Deja un comentario etiquetando en el post del concurso a la persona con la que compartirias el roscón.

4 - El plazo para participar es hasta el lunes 5 de enero a las 12.00 horas.

5 - El lunes 5 de enero, tras un sorteo, publicaremos el nombre de los ganadores.

6 - Los dos ganadores podrán recoger sus roscones el 6 de enero en Dulces Duero (calle Campo).

Normas/Aviso Legal: Los ganadores deberán identificarse al recoger el premio. Únicamente se entregará el premio de forma presencial no se enviarán por ningún método de transporte al ganador. Al dar click en 'Me Gusta' accedes y estas de acuerdo en que este concurso no está asociado, administrado ni respaldado por Facebook; y liberas a Facebook de toda responsabilidad por tu participación en este concurso.