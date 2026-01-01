En 2025 han nacido 478 niños en Soria

Jueves, 01 Enero 2026 13:10

Durante 2025 han nacido en Soria 478 niños, según datos oficiales. El primer nacimiento en Soria del año 2026 se hace esperar, como en años precedentes.

El último nacimiento de 2025 se ha registrado ayer, a las 9.45 horas, en el Hospital Universitario Santa Bárbara.

El año pasado han nacido en Soria 478 niños, de los que 312 eras mujeres.

Esta cifra total supone un crecimiento respecto a 2024, en el que se registraron 446 niños nacidos, en una estadística descendente que marca la evolución en los últimos años.

