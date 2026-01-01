Jueves, 01 Enero 2026
Soria

Soria | Soria

En 2025 han nacido 478 niños en Soria

Durante 2025 han nacido en Soria 478 niños, según datos oficiales. El primer nacimiento en Soria del año 2026 se hace esperar, como en años precedentes.

El último nacimiento de 2025 se ha registrado ayer, a las 9.45 horas, en el Hospital Universitario Santa Bárbara. 

El año pasado han nacido en Soria 478 niños, de los que 312 eras mujeres.

Esta cifra total supone un crecimiento respecto a 2024, en el que se registraron 446 niños nacidos, en una estadística descendente que marca la evolución en los últimos años.

ESTADÍSTICA DE PARTOS Y RECIEN NACIDOS VIVO

AÑO

PARTOS

GEMELAR

FETO (+)

R.N. VIVOS

MUJER

HOMBRE

2010

697

12

-7

702

347

355

2011

669

12

-3

678

337

341

2012

673

12

-6

679

339

340

2013

615

12

-2

625

312

313

2014

588

9

-2

595

291

304

2015

589

14

-2

601

289

312

2016

576

10

-3

583

294

289

2017

548

12

-1

559

280

279

2018

553

13

0

566

295

271

2019

542

6

-2

546

300

246

2020

545

5

-2

548

269

279

2021

496

6

-2

500

256

244

2022

490

5

-4

491

216

275

2023

459

7

-1

465

225

240

2024

441

6

-1

446

213

233

2025

471

8

-1

478

240

238

 

