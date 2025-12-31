El periodista Alfonso Santiago recuerda, en Soria, a los toreros de los años 80

Miércoles, 31 Diciembre 2025 15:16

El año 2026 comienza en el Círculo Amistad Numancia hablando de toros porque continúa el LX Ciclo Taurino de Navidad de la Asociación Cultural Taurina Flamenca.

Lo hará con la conferencia , el viernes 2 de enero, del periodista Alfonso Santiago que hablará sobre los toreros de los años 80 y las leyendas de la Tauromaquia.

El acto comenzará a las 20,15 horas en el salón Gerardo Diego con entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Durante veinticinco años Alfonso Santiago estuvo vinculado a una cabecera histórica de la información taurina, la revista 6Toros6, en la que empezó a trabajar a finales de los años 90 y se mantuvo en ella hasta junio de 2020.

En 2022 fue narrador y presentador del equipo de Canal Toros de Movistar Plus, empresa en la que actualmente sigue ejerciendo su profesión periodística.

A lo largo de su trayectoria ha realizado una intensa actividad en el periodismo taurino volcada en el análisis de la actualidad y en la profundización de temas históricos.

Además de cientos de crónicas, reportajes y entrevistas, ha firmado durante más de una década su columna de opinión "Por derecho".

Autor de los libros Miguel Ángel Perera, 2008, para la historia (Pertaurus, 2009); Memoria de los 80 (Círculo Rojo, 2018), de la que se inspiró la docuserie del mismo nombre estrenada en Movistar Plus; y Por Siempre Yiyo (Círculo Rojo, 2021). También ha colaborado como coautor de otros libros y coleccionables como Los hitos de Las Ventas I y II (Editorial Campo Bravo); Lances y Figuras del Toreo (Ediciones Altaya) y en la edición revisada que Espasa-Calpe y El Mundo hicieron de la enciclopedía Los Toros, conocida como el Cossío.

Ha formado parte de la revista mexicana Campo Bravo y ha firmado artículos en otras publicaciones de España, Francia, Colombia, México y Ecuador.