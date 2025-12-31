El periodista Alfonso Santiago recuerda, en Soria, a los toreros de los años 80
El año 2026 comienza en el Círculo Amistad Numancia hablando de toros porque continúa el LX Ciclo Taurino de Navidad de la Asociación Cultural Taurina Flamenca.
Lo hará con la conferencia , el viernes 2 de enero, del periodista Alfonso Santiago que hablará sobre los toreros de los años 80 y las leyendas de la Tauromaquia.
El acto comenzará a las 20,15 horas en el salón Gerardo Diego con entrada libre, limitada al aforo de la sala.
Durante veinticinco años Alfonso Santiago estuvo vinculado a una cabecera histórica de la información taurina, la revista 6Toros6, en la que empezó a trabajar a finales de los años 90 y se mantuvo en ella hasta junio de 2020.
En 2022 fue narrador y presentador del equipo de Canal Toros de Movistar Plus, empresa en la que actualmente sigue ejerciendo su profesión periodística.
A lo largo de su trayectoria ha realizado una intensa actividad en el periodismo taurino volcada en el análisis de la actualidad y en la profundización de temas históricos.
Además de cientos de crónicas, reportajes y entrevistas, ha firmado durante más de una década su columna de opinión "Por derecho".
Autor de los libros Miguel Ángel Perera, 2008, para la historia (Pertaurus, 2009); Memoria de los 80 (Círculo Rojo, 2018), de la que se inspiró la docuserie del mismo nombre estrenada en Movistar Plus; y Por Siempre Yiyo (Círculo Rojo, 2021). También ha colaborado como coautor de otros libros y coleccionables como Los hitos de Las Ventas I y II (Editorial Campo Bravo); Lances y Figuras del Toreo (Ediciones Altaya) y en la edición revisada que Espasa-Calpe y El Mundo hicieron de la enciclopedía Los Toros, conocida como el Cossío.
Ha formado parte de la revista mexicana Campo Bravo y ha firmado artículos en otras publicaciones de España, Francia, Colombia, México y Ecuador.