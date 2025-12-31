El Gobierno inspeccoina 233 fincas para Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos

Miércoles, 31 Diciembre 2025 09:01

La Unidad de Agricultura de Soria ha completado un año más el trabajo de campo encomendado para la Encuesta nacional de superficies y rendimientos de cultivos (ESYRCE), con 233 fincas inspeccionadas sobre una superficie aproximada de 250 hectáreas.

El contraste técnico con los datos levantados por Agroseguro ha arrojado una tasa de coincidencia del 89,90 por ciento, un indicador que avala la fiabilidad del control en campo y su aportación a las estadísticas agrarias oficiales.

Estos datos forman parte del informe de actividad que la Unidad de Agricultura ha trasladado a la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria, celebrada el pasado viernes 12 de diciembre, dentro del seguimiento periódico de los servicios de la Administración General del Estado en la provincia y su coordinación operativa.

El balance incluye también la supervisión de la formación financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) dirigida a profesionales del medio rural. Desde la última Comisión, la Unidad ha realizado siete controles de actividades formativas: cinco en el municipio de Soria, uno en Langa de Duero y uno en Golmayo.

Esta tarea de verificación garantiza el correcto desarrollo de los programas y el cumplimiento de los requisitos exigidos para su financiación pública.

Junto a estas misiones, la Unidad mantiene su colaboración con el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en la venta de los silos de la Red Básica ubicados en Almazán, Aliud, Coscurita y La Rasa.

En 2025, el FEGA ha encargado el control de los silos de Aliud, Coscurita y La Rasa, que se ha ejecutado entre los meses de abril y mayo.

El responsable de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno recordó, además, que la subasta pública de las unidades de almacenamiento celebrada el 18 de diciembre de 2024 quedó desierta y que el procedimiento contemplaba la posibilidad de adjudicación directa hasta el pasado 17 de diciembre de 2025, conforme al marco previsto para este tipo de inmuebles.

Actividad ordinaria

La actividad ordinaria de la Unidad se sostiene, además, sobre una labor técnica continuada que da soporte a la planificación agraria en la provincia.

En esa línea, el informe recoge la confección semanal del Informe de Coyuntura Territorial Agraria, la elaboración mensual del informe sobre fenómenos meteorológicos adversos para la agricultura cuando procede y la asistencia a la Comisión Provincial de Estadística Agraria.

A ello se suma la colaboración con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, con cinco respuestas emitidas desde la última Comisión a consultas vinculadas a evaluaciones de impacto ambiental.

En materia de inspección fitosanitaria vinculada al comercio exterior, la Unidad ha prestado servicio de suplencia al inspector de la Estación de Camiones de Burgos, si bien no ha sido necesaria su presencia para la certificación de exportaciones a terceros países de productos agrícolas y forestales durante el periodo analizado.

El documento incorpora igualmente tareas encomendadas desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

En este ámbito, el Coordinador de Relaciones Agrarias ha representado a la Administración General del Estado en las comisiones de seguimiento de los Planes de Sostenibilidad Turística en destino en Duruelo de la Sierra y Covaleda, y ha asumido la representación de la Administración en la provincia de Soria en tres expedientes de expropiación forzosa vinculados a instalaciones de parques eólicos y a sus infraestructuras de evacuación.

De cara a los próximos meses, la Unidad de Agricultura prevé mantener el conjunto de líneas de trabajo descritas y atender las nuevas necesidades que se planteen dentro de su ámbito competencial, con el objetivo de sostener el control técnico, la coordinación institucional y el apoyo a actuaciones estratégicas en el medio rural soriano.