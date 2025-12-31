Llegada de Paje Real a ermita de la Soledad en Soria

Miércoles, 31 Diciembre 2025 08:55

Con motivo de la llegada de un Paje Real a la cofradía de la Virgen de la Soledad de Soria, los niños y sus fami!ias lo podrán acompańar hasta la ermita y entregar sus peticiones de última hora.

Ła comitiva partirá desde la parsoquia de San Francisco, a las 20.00 horas del próximo 2 de enero hasta la ermita de la Soledad, en el parque de la Alameda, donde eł Paje Real atenderá las peticiones de łos más pequeños,

Con este acto la cofradía de la Sołedad inicia el programa de actividades de su 75 aniversario.

Previo al comienzo de la comitiva, se desplegará en la fachada de la parroquia de San Francisco eł cartel conmemorativo de este aniversario.