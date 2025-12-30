La Asociación de Vecinos “El Calaverón” celebra la magia de la Navidad y los Reyes
Un año más, la Asociación de Vecinos “El Calaverón” celebra la magia de la Navidad y los Reyes. ¡Prepara tu agenda para estos días tan especiales!
El Roscón más Dulce (3 de enero)
Día: Sábado, 3 de enero.
Hora: A partir de las 19:00 horas.
Lugar: Local de la Cuadrilla de Santiago.
Qué: El tradicional Roscón de Reyes y chocolate caliente para todos los socios.
La Noche Mágica (5 de enero)
Cabalgata de Reyes: El 5 de enero, nuestra Asociación saldrá a la calle con nuestra ya emblemática carroza para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. ¡Únete a nosotros en el recorrido!
Regalos para los Pequeños Socios: Al finalizar la Cabalgata, volvemos al local de la Cuadrilla de Santiago para entregar un obsequio especial a nuestros socios más jóvenes.
¡Atención! Recordar que hay que presentar los vales enviados a los socios para disfrutar del Roscón y para recibir el obsequio de los más pequeños.