Las pinturas rupestres de Valonsadero ilustran cupón de la ONCE del 5 de enero

Martes, 30 Diciembre 2025 11:15

Las pinturas rupestres del monte Valonsadero protagonizarán el próximo 5 de enero el cupón de la ONCE. Serán cinco millones de cupones que animarán a visitar estas pinturas encuadradas en el llamado arte rupestre esquemático que se localizan en esta zona de esparcimiento de Soria.

El director general de la Agencia de la ONCE en Soria, Luis Alberto Pareja, el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Rodrigo Gonzalo, y la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, han presentado este martes en Soria el cupón.

Se ha elegido la imagen de uno de los abrigos de los Peñascales.

El próximo cupón de la ONCE con un motivo soriano será la muralla de Almazán.

De Gregorio ha explicado que las pinturas rupestres de Valonsadero forman parte de uno de los conjuntos más sobresalientes de toda la Península Ibérica en esta partícular estilo artísticos.

Los paneles pintados se encuentran a ambas orillas del arroyo de Pedrajas, que atraviesa Valonsadero.

Los motivos aparecen siempre pintados en color rojo y son de pequeño tamaño, menos de 20 centímetros.

Fueron declaradas Bien de Interés Cultural en 1985, y en ellas se pueden observar trazos y motivos de imposible asignación, pero también hay figuras humanas y animales.

Diseminados por el monte Valonsadero se encuentran 34 abrigos que cuentan con atriles interpretativos que explican sus contenidos.

Actualmente hay señalizado un itinerario de fácil acceso con 11 estaciones.

Las pinturas fueron descubiertas por el niño Bruno Orden TRierno, bajo el control del inspector de Enseñanza Primaria Teógenes Ortego, que fue quien las hizo públicas.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al nímero, más la serie y 49 premiois de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a as cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últlimas (6 euros), y reíntegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores de la organización.

La ONCE en Soria mantiene 32 agentes vendedores.